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Торговое судно было атаковано у берегов Болгарии. В октябре 9 гражданских судов подверглись ударам вблизи побережья стран НАТО в Чёрном море

The Insider
Фото: The Sofia Globe

Фото: The Sofia Globe

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Морские беспилотники 28 октября атаковали контейнеровоз у черноморского побережья Болгарии. Об этом со ссылкой на министра обороны страны Димитара Стоянова сообщило агентство Reuters. Из данных сервиса Starboard Maritime Intelligence, изученных The Insider, следует, что речь идет о Contship Jet (IMO:9348625), который ходит под флагом Либерии и принадлежит греческой компании SEVILLA MARITIME CO. С начала октября атакам у побережья стран НАТО — Болгарии и Румынии — подверглись уже как минимум 9 гражданских судов.

Как отмечает Reuters, во время атаки контейнеровоз находился в исключительной экономической зоне Болгарии. Источник в сфере морской безопасности заявил агентству, что экипаж судна был эвакуирован. Стоянов, в свою очередь, заявил:

«Контейнеровоз был поражен тремя морскими беспилотниками примерно в 21 миле (34 км) к юго-востоку от Шаблы».

Судя по данным сервиса Starboard, изученным The Insider, Contship Jet (IMO:9348625), который ходит под флагом Либерии и принадлежит греческой компании SEVILLA MARITIME CO, 24 октября вышел из израильского порта Хайфа и направлялся в румынский порт Констанца.

Атака на торговое судно произошла в тот же день, когда в Софии на экстренную встречу собрались министры обороны и начальники штабов Турции, Болгарии и Румынии. Главной темой этого совещания стала безопасность гражданского судоходства в Чёрном море.

С начала октября недалеко от побережья Румынии и Болгарии были атакованы как минимум 9 торговых судов. На этом фоне Румыния предложила черноморским странам НАТО создать совместное командование для защиты от дронов. Кроме того, пресс-секретарь альянса Эллисон Харт сообщила, что НАТО усилит группировку морских патрульных самолетов и беспилотников в регионе.

Однако, как пояснял The Insider военный аналитик Давид Шарп, обычное патрулирование не поможет уберечь гражданские суда от дронов. Он отметил:

«Патрулирование осуществляется больше для демонстрации присутствия, чтобы противник не сильно наглел. Можно, конечно, обнаруживать дроны без уничтожения и сообщать об этом всем судам в акватории, включая гражданские. Однако объявление тревоги тут не поможет: разве что можно успеть всех пересадить в шлюпки. Чтобы действительно защитить гражданское судоходство, необходимо создать большую группировку кораблей и воздушных средств, которые будут плотно сканировать эту часть моря и уничтожать возникающие угрозы. Поэтому всем, кто задумывается над созданием таких группировок, необходимо ответить на вопрос, как далеко они готовы зайти. Будет воля и политическое решение — реализовать защиту гражданских судов будет возможно».

Эксперт подчеркнул, что у стран НАТО есть все технические возможности бороться как с простыми морскими дронами, так и с более продвинутыми, однако отсутствие политического решения заняться защитой гражданского судоходства объясняется страхом членов альянса перед эскалацией с Россией. Он подчеркнул:

«Сами гражданские суда от этого защититься не могут, они медленные. Они — беззащитная мишень. Однако политическое решение прикрыть гражданское судоходство в какой-то мере уже будет участием в войне.  Надо будет охотиться за беспилотниками и стрелять по ним, еще и рисковать попаданием дрона в тебя. НАТО этого избегает. Если бы всё произошло в водах Румынии или Болгарии, то надо было бы прикрывать суда и даже отвечать на агрессию, а подобные действия в международных водах — это участие в боевых действиях.

Когда дрон, про который еще нельзя точно сказать, чей он, плывет по каким-то своим делам в нейтральных водах <исключительная экономическая зона не считается территорией страны — The Insider>, а ты его уничтожаешь, возникает некоторое сомнение: он тебе не угрожает и в твои воды не заплывал, так на каком основании ты его уничтожаешь? Если видно, что он атакует гражданское судно, то уже появляются причины обороняться».

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Публикация:«Торговое судно было атаковано у берегов Болгарии. В октябре 9 гражданских судов подверглись ударам вблизи побережья стран НАТО в Чёрном море»

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