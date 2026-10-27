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«Гражданские суда беззащитны. Но политическое решение их прикрыть будет в какой-то мере участием в войне» — эксперт об атаках в Чёрном море

The Insider
Фото: Greenpeace

Фото: Greenpeace

Чёрное море становится самым опасным районом для гражданского судоходства в мире. Об этом говорится в заявлении болгарского отделения Greenpeace, опубликованном 27 октября. По состоянию на 26 число неподалеку от побережья Румынии и Болгарии было атаковано 8 судов, а число жертв и пропавших без вести в результате этих ударов превысило 30 человек. На 28 октября в Софии запланирована трехсторонняя встреча министров обороны Болгарии, Румынии и Турции. Как пояснил The Insider военный аналитик Давид Шарп, гражданские суда — беззащитная мишень для дронов, однако у стран НАТО есть все технические возможности прикрыть их от ударов. По его словам, этому мешает отсутствие политического решения из-за страха оказаться участниками войны с Россией.

В заявлении болгарского отделения Greenpeace говорится:

«Атаки беспилотников на гражданские суда в Чёрном море за последний месяц представляют собой экспорт террора [России] на болгарское и румынское побережья. По состоянию на 26 октября число атакованных судов достигло восьми, а число жертв и пропавших без вести — более 30. Чёрное море становится самым опасным районом для гражданского судоходства в мире со всеми вытекающими последствиями для нашей страны».

В связи с этим организация обратилась к властям Болгарии с тремя требованиями:

  • правительство Болгарии должно четко дать понять обществу, что оно осведомлено о происходящем, в чем кроется основная причина эскалации и какие существуют действенные решения для обеспечения безопасности;
  • правительство должно продемонстрировать, что знает, как действовать для предотвращения экологических катастроф, а также в случае серьезного инцидента;
  • необходимо радикально переосмыслить энергетическую политику Болгарии, снизить зависимость от ископаемого топлива.

Ранее, 25 октября, газета The Financial Times сообщила, что Чёрное море стало самым опасным регионом мира для торгового судоходства: в его акватории погибло в 2026 году больше моряков, чем в Персидском или Ормузском проливах. Отмечается, что число атак в Чёрном море в шесть раз выше, чем в Персидском заливе. По данным Международной морской организации, в результате ударов по гражданским судам в Чёрном море в течение нынешнего года погибли по меньшей мере 40 моряков. Для сравнения — в Ормузском проливе, который фактически с февраля остается зоной боевых действий из-за войны США с Ираном, с начала года зафиксировали 24 случая гибели моряков.

На 28 октября в Софии запланирована встреча министров обороны и начальников штабов Болгарии, Румынии и Турции, на которой стороны намерены обсудить проблемы безопасности в Чёрном море. На этом фоне Румыния предложила  черноморским странам НАТО создать совместное командование для защиты от дронов. Кроме того, пресс-секретарь альянса Эллисон Харт сообщила, что НАТО усилит группировку морских патрульных самолетов и беспилотников в регионе.

Как пояснил The Insider военный аналитик Давид Шарп, странам НАТО ничего не мешает уже сейчас заняться защитой гражданского судоходства от атак дронов — для этого у альянса есть все необходимые технические средства, однако всё упирается в страх эскалации и отсутствие политического решения. Эксперт отметил:

«Атаки на суда происходили в международных водах, в исключительной экономической зоне Румынии и Болгарии. Но это не было агрессией против них, потому что произошло за пределами их территориальных вод.

Тем не менее у стран НАТО есть все технические возможности бороться как с простыми морскими дронами — например, заминированными моторными лодками со средствами наведения, — так и с более продвинутыми. Средства противостояния морским дронам-камикадзе — это и боевые корабли, и дозорные меры со стороны беспилотной и пилотируемой авиации. В НАТО способны их обнаруживать и уничтожать будь то огнем корабельных средств или воздушными средствами.

Сами гражданские суда от этого защититься не могут, они медленные. Они — беззащитная мишень. Однако мешает их защите отсутствие политического решения прикрыть гражданское судоходство, поскольку в какой-то мере это уже будет участием в войне, а они боятся эскалации с Россией. Надо будет охотиться за беспилотниками и стрелять по ним, еще и рисковать попаданием дрона в тебя. НАТО этого избегает. Если бы всё произошло в водах Румынии или Болгарии, то надо было бы прикрывать суда и даже отвечать на агрессию, а подобные действия в международных водах — это участие в боевых действиях.

Если плывет в нейтральных водах вблизи Румынии безэкипажный катер, то его уничтожение не является актом агрессии, но это всё же специфический шаг, который не вполне может быть оправдан. Когда дрон, про который еще и нельзя точно сказать, чей он, плывет по каким-то своим делам в нейтральных водах, а ты его уничтожаешь, возникает некоторое сомнение: он тебе не угрожает и в твои воды не заплывал, так на каком основании ты его уничтожаешь? Если видно, что он атакует гражданское судно, то уже появляются причины обороняться».

По словам аналитика, идея усилить патрулирование в этих водах сама по себе не спасет гражданские суда. Он отметил:

«Патрулирование осуществляется больше для демонстрации присутствия, чтобы противник не сильно наглел. Можно, конечно, обнаруживать дроны без уничтожения и сообщить об этом всем судам в акватории, включая гражданские. Однако объявление тревоги тут не поможет: разве что можно успеть всех пересадить в шлюпки. Чтобы действительно защитить гражданское судоходство, необходимо создать большую группировку кораблей и воздушных средств, которые будут плотно сканировать эту часть моря и уничтожать возникающие угрозы. Поэтому всем, кто задумывается над созданием таких группировок, необходимо ответить на вопрос, как далеко они готовы зайти. Будет воля и политическое решение — реализовать защиту гражданских судов будет возможно».

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Публикация:««Гражданские суда беззащитны. Но политическое решение их прикрыть будет в какой-то мере участием в войне» — эксперт об атаках в Чёрном море»

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