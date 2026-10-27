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Румыния заявила о раскрытии российской диверсионной сети. Двое граждан Беларуси и украинец подозреваются в поджоге военного завода

The Insider
Пожар на промышленной площадке в Брашове, 14 сентября 2026. Видео: SRI

Пожар на промышленной площадке в Брашове, 14 сентября 2026. Видео: SRI

Служба разведки Румынии (Serviciul Român de Informații, SRI) сообщила, что раскрыла диверсионную сеть, которую координируют из России. Как говорится в пресс-релизе службы, эта сеть стоит за пожаром, который произошел 14 сентября на оборонном предприятии Carfil в городе Брашов. 

Расследование, проведенное при участии иностранных спецслужб, установило причастность к пожару нескольких выходцев из бывших советских республик, которые проживают на территории Евросоюза.

«Полученные на данный момент сведения указывают на то, что задачи сети не ограничивались территорией Румынии. Координаторы, находящиеся в Российской Федерации, указывали участникам сети цели в различных точках региона, включая государственные и частные предприятия оборонной промышленности, а также другие объекты, представляющие военный и промышленный интерес».

Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) Румынии в свою очередь сообщает, что в причастности к диверсии в Брашове подозреваются двое граждан Беларуси и гражданин Украины. Румынские власти выдали ордера на их арест. Двое подозреваемых задержаны в Германии «при подготовке к совершению аналогичных действий», сообщает DIICOT. Еще один подозреваемый находится в Польше.

В ходе расследований в этом году были выявлены и другие попытки диверсий на территории Румынии, в том числе на международных военных объектах и местах подготовки личного состава Вооруженных сил Украины, уточняет SRI.

По данным разведки, вербовка исполнителей обычно происходит через социальные сети. Поначалу человеку предлагают за деньги выполнить небольшое задание — понаблюдать за каким-то объектом или сфотографировать его. Постепенно задания усложняются: это могут быть нападения, поджоги и даже покушение на убийство. В случае отказа кураторы сети могут прибегнуть к давлению и шантажу.

«Эти сети, как правило, используют финансовую уязвимость, зависимое положение или наличие криминального прошлого у определенных лиц. Чтобы скрыть свою личность и перемещения, участники таких сетей часто пользуются транспортными средствами, жильем и платежными инструментами, оформленными на других людей, а также используют для связи SIM-карты, зарегистрированные в третьих странах, и зашифрованные приложения для обмена сообщениями».

О диверсиях против оборонных предприятий и объектов, участвующих в оказании помощи Украине, ранее сообщали власти Польши, Болгарии, Словакии, Германии, Литвы, Дании. Власти этих стран обвиняют в организации диверсий российские спецслужбы. При этом исполнителями чаще всего выступают граждане Украины или стран — членов ЕС.

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Публикация:«Румыния заявила о раскрытии российской диверсионной сети. Двое граждан Беларуси и украинец подозреваются в поджоге военного завода»

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