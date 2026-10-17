В причастности к пожару на станции Starlink в Польше подозревают турецкую ОПГ, главарь которой был задержан в России в 2024 году — Spiegel

В причастности к поджогу наземной станции спутниковой связи Starlink, который произошел 23 сентября в Польше, подозревают турецкую преступную группировку Daltons. Как пишет Der Spiegel, это подтвердили несколько независимых источников из разных стран. Члены банды могли устроить диверсию по заданию российских спецслужб.

По данным Der Spiegel, 12 октября двое граждан Турции, 38-летний Умит Э. и 34-летний Мюслюм Т., были задержаны в немецком городе Нюртинген (земля Баден-Вюртемберг) по запросу Польши. Польские власти подозревают этих людей в причастности к поджогу станции Starlink. Источники в силовых структурах разных стран сообщили, что эти люди либо входят в Daltons, либо были наняты членами этой банды.

Daltons — опасная и влиятельная преступная группировка, которая действует не только в Турции, но также на территории Германии и других европейских стран, занимаясь вымогательством, рэкетом, торговлей оружием и заказными убийствами. Предполагаемый главарь организации Бератджан Гёкдемир был задержан в России в 2024 году. Турция требовала его выдачи, однако, по данным немецких спецслужб, российские власти освободили главаря банды и, более того, взяли его под свою защиту. Остается ли Гёкдемир до сих пор в России, неизвестно.

Правительство ФРГ и представители органов безопасности несколько месяцев назад предупреждали, что Москва может прибегнуть к помощи организованных преступных группировок для проведения диверсионных операций в Европе, отмечает Der Spiegel.

Власти Польши считают пожар на станции Starlink, расположенной в Мазовецком воеводстве, диверсией. Об этом заявлял вице-премьер Кшиштоф Гавковский: «Огонь охватил электростанцию и генератор; очевидно, что эта диверсия была намеренно спланирована с целью вывести станцию из строя — фактически для того, чтобы прервать интернет-соединение <...> и лишить доступа к сети различные учреждения, включая украинских военных». По словам министра, вывести станцию из строя не удалось.

12 октября власти Болгарии сообщили, что неизвестные подожгли антенны связи спутниковой системы Starlink в 20 км от Софии.