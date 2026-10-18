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Власти Литвы сообщили о попытке неизвестных поджечь Starlink, обеспечивающий связь с Украиной. Это третья подобная атака в ЕС за месяц

The Insider
Станция Starlink в Узингене, Германия. Фото: Flickr / InnerSound357 / Courtesy Image

Станция Starlink в Узингене, Германия. Фото: Flickr / InnerSound357 / Courtesy Image

В Литве в ночь на 18 октября неизвестные попытались поджечь оборудование спутниковой сети Starlink, обеспечивающее связь в том числе с Украиной. Премьер-министр страны Миндаугас Синкявичюс связал попытку диверсии с Россией. За последние четыре недели подобные нападения произошли уже в трех странах Евросоюза, подсчитал The Insider. Ранее инфраструктуру Starlink поджигали в Польше и Болгарии.

По словам Синкявичюса, нападение произошло около двух часов ночи. На месте обнаружили горючие жидкости и емкости объемом от трех до десяти литров. Литовские спецслужбы заранее предупредили компанию о возможном нападении, поэтому охрану усилили, а поджог удалось предотвратить.

Позже руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас уточнил, что целью нападения стали помещения, которые американская SpaceX арендует у литовской компании. Там находится действующее оборудование спутниковой сети Starlink. По данным агентства BNS, инцидент произошел на территории дата-центра Delska в Вильнюсе. Премьер сообщил, что объект обеспечивает работу девяти спутниковых антенн, связь которых используется в том числе Украиной.

Генеральный комиссар полиции Литвы Арунас Паулаускас сообщил, что работа компании не нарушена, а причиненный ущерб, если он есть, минимален. Подозреваемых пока не задержали. Начато досудебное расследование.

«Очевидно, что это часть гибридной войны России, включающей диверсионную деятельность», — сказал Синкявичюс в эфире LRT Radio. Он добавил, что заказчиком предположительно выступает российская сторона, однако следствие еще должно установить обстоятельства нападения.

Поджоги Starlink в Польше и Болгарии

23 сентября неизвестные подожгли оборудование электроснабжения наземной станции Starlink в польском населенном пункте Воля-Кробовска под Варшавой. Станция обеспечивает спутниковую связь в Польше и других странах Восточной Европы, включая Украину. Вывести ее из строя не удалось.

12 октября в Германии задержали двух граждан Турции, подозреваемых в организации поджога. Польские власти считают, что они действовали по заданию российских спецслужб. Согласно сообщению польского Агентства внутренней безопасности от 16 октября, подозреваемые проникли на объект в масках, облили оборудование горючей жидкостью и подожгли его. Ведомство также задержало еще одного человека, который независимо от поджигателей предварительно изучал систему безопасности станции и отправлял фотографии и видеозаписи заказчику через Telegram.

Как ранее писал The Insider со ссылкой на Der Spiegel, задержанных связывают с турецкой преступной группировкой Daltons. По сведениям немецкого издания, предполагаемого главаря группировки в 2024 году задержали в России.

Еще один поджог произошел в Болгарии. О нем 12 октября сообщил депутат парламента Ивайло Мирчев. По его словам, двое неизвестных в масках подожгли 11 из 17 антенн Starlink на объекте неподалеку от Софии. The Insider по спутниковым снимкам установил местоположение станции: примерно в 20 км к югу от болгарской столицы. Премьер-министр Румен Радев подтвердил проведение расследования, а 15 октября в МВД Болгарии сообщили, что следствию уже известны подозреваемые.

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Публикация:«Власти Литвы сообщили о попытке неизвестных поджечь Starlink, обеспечивающий связь с Украиной. Это третья подобная атака в ЕС за месяц»

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