FAZ: Задержанные за поджог в Мюнхене болгары входили в группу ГРУ, работавшую из Словакии

Мужчина и женщина с болгарским гражданством, задержанные после поджога в Мюнхене в ночь на 3 сентября, входят в группу ГРУ, которая располагалась на территории Словакии. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в сфере безопасности. Из проезжавшей машины на стройплощадку рядом со штаб-квартирами Rohde & Schwarz и Helsing бросили два зажигательных устройства. Helsing поставляет беспилотники ВСУ.

Пожар быстро потушили, второе устройство обезвредили. Власти считают задержанных завербованными «низкоуровневыми агентами». По их оценке, ущерб оказался небольшим из-за дилетантских действий исполнителей. Та же группа готовила поджог завода украинской компании Skyeton под Прешовом, который выпускает разведывательные дроны для Украины. Эту атаку предотвратили, 25 августа в Словакии задержали граждан Латвии и Украины, еще одного латвийца арестовали в Гамбурге.

По данным газеты, следователи связывают с ГРУ и мюнхенский поджог, и атаку дрона на аэропорт Лейпцига 4 августа. Спецслужбы полагают, что операциями теперь руководит Служба специальной деятельности ГРУ, выстроившая логистическую сеть в Европе. Лейпцигской группой, по данным источников издания, руководил кадровый офицер ГРУ Денис Смольянинов.

Цель атак — сорвать военные поставки Украине и вынудить Европу сократить помощь Киеву. После высылки российских разведчиков под дипломатическим прикрытием ГРУ вербует исполнителей через Telegram и платит им криптовалютой. Дрон для атаки в Лейпциге, как выяснила FAZ, прятали в тайнике в земле.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью TF1 и France 2, что ЦРУ не предупреждало французские спецслужбы о готовящейся российской атаке беспилотников. При этом он допустил, что Франция может столкнуться с диверсией, подобной лейпцигской. Ранее El Mundo сообщала, что американская разведка предупредила европейские правительства о возможных атаках на Испанию, Францию или Италию.