Возле базы Бундесвера нашли дрон и предполагаемую взрывчатку. Следствие проверяет связь с инцидентом в аэропорту Лейпцига

В нескольких метрах от обломков дрона, найденного возле авиабазы Бундесвера Вунсторф в Нижней Саксонии, обнаружили подозрительное вещество, которое следователи предварительно считают взрывчаткой. Федеральная прокуратура Германии и Федеральное управление уголовной полиции проверяют возможную связь находки с попыткой диверсии в аэропорту Лейпциг/Галле, ответственность за которую правительство Германии возложило на Россию. Об этом сообщили местные издания Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR.

Разбитый на несколько частей дрон примерно неделю назад обнаружил фермер возле военного аэродрома Вунсторф. Спустя несколько дней сотрудники полиции нашли всего в нескольких метрах от него подозрительный материал. По данным журналистов, следователи исходят из того, что это взрывчатка, однако криминалистическая экспертиза вещества еще не завершена.

Дрон из Вунсторфа по конструкции похож на аппараты, которые использовались при попытке атаки на аэропорт Лейпциг/Галле. Как минимум одна его деталь была изготовлена на 3D-принтере. Следователи также допускают, что беспилотник пролежал возле базы довольно долго. Речь идет о сроке до двух лет.

Вунсторф — ключевая база военно-транспортной авиации Германии. Там размещено 62-е военно-транспортное авиакрыло и все 53 самолета Airbus A400M немецких ВВС, следует из данных Бундесвера. Последний, 53-й, A400M Германия получила в апреле 2026 года. В самом Бундесвере A400M называют основой немецкой военно-транспортной авиации.

В ночь на 5 августа в Лейпциге обнаружили беспилотник со взрывчаткой и взрывателем. По версии следствия, целью могли быть украинские грузовые самолеты. В начале сентября правительство Германии официально возложило ответственность за попытку атаки на Россию, сославшись на результаты полицейского расследования и данные спецслужб. Москва причастность отрицала.

В деле о лейпцигской атаке следователи установили двух подозреваемых. Один из них, гражданин Латвии с российским паспортом Олег Л., по данным Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, много лет поддерживал контакты с российской военной разведкой, в том числе с полковником ГРУ Денисом Смоляниновым.

Следствие пока не установило, связан ли дрон из Вунсторфа с лейпцигской операцией. Представитель федеральной прокуратуры отказалась комментировать детали расследования. Во вторник находку также обсуждали на еженедельном совещании руководителей германских служб безопасности в ведомстве федерального канцлера.