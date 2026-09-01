Германия обвинила Россию в атаке в аэропорту Лейпцига и закрыла «Русский дом». В ответ Москва может закрыть Гёте-Институт

Правительство Германии официально обвинило Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпциг-Галле, где 5 августа был обнаружен дрон с детонатором рядом с украинским транспортным самолетом. Как заявили на пресс-конференции глава МВД Александр Добриндт и министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, в ответ на российские действия Германия закрывает «Русский дом» в Берлине и генеральное консульство РФ в Бонне. В межправительственном соглашении России и Германии работа «Русского дома» в Берлине прямо увязана с деятельностью в РФ Гёте-Института.

Министр внутренних дел ФРГ Добриндт заявил, что исполнители и организаторы «гибридной атаки» действовали «по заказу российских государственных служб»:

«В совокупности полицейские расследования, характер преступления и данные разведки указывают на ответственность России за попытку атаки в аэропорту Лейпцига. Поэтому правительство Германии приходит к выводу, что Россия несет ответственность за гибридную атаку в Лейпциге. Мы исходим из того, что Германия — цель дальнейших гибридных атак России».

Глава МИД Вадефуль добавил:

«Мы не рассматриваем Лейпциг как изолированное событие, а смотрим на него в контексте других гибридных акций. Российские власти сознательно решили еще сильнее ухудшить наши и без того крайне напряженные отношения».

Вадефуль заявил, что в ответ на инцидент с беспилотником в Лейпциге власти Германии решили с 18 сентября закрыть генконсульство России в Бонне, а также расторгнуть договор о работе «Русского дома» в Берлине. Кроме того, он пообещал и дальше поддерживать Украину и анонсировал ужесточение контроля въезда российских граждан в ФРГ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заверила, что Москва ответит на решение Берлина:

«Придумали повод. При этом сам Берлин полностью замаран как разжиганием украинского конфликта, так и участием в терактах против мирных жителей. <…> „Русский дом“ давно им не давал покоя. Поэтому искали, за что зацепиться».

В межправительственных соглашениях Германии и России работа Российского дома науки и культуры в Берлине (официальное название «Русского дома») напрямую увязывается с деятельностью немецких культурных центров имени Гёте в РФ. После полномасштабного вторжения России в Украину Москва ограничила работу Гёте-Института. В частности, блокировке подверглись банковские счета немецкого культурного центра.