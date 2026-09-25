Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

106.07

USD

84.91

EUR

96.89

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

76

 

 

 

 

 

Новости

Власти Франции и Италии отрицают, что ЦРУ предупреждало их о готовящихся Россией атаках беспилотников

The Insider
Канцелярия президента Французской Республики

Канцелярия президента Французской Республики

Президент Франции Эммануэль Макрон отрицает, что ЦРУ предупреждало французские спецслужбы о якобы готовящейся российской атаке с использованием беспилотников. Об этом он сказал в интервью TF1 и France 2.

«ЦРУ не информировало французские службы о такой атаке», — сказал Макрон. При этом он отметил, что подобный сценарий в принципе возможен: отвечая на вопрос, может ли Франция столкнуться с атакой, подобной августовской попытке диверсии в аэропорту Лейпцига, президент ответил утвердительно.

Ранее испанская газета El Mundo сообщила со ссылкой на неназванные источники, что американская разведка предупредила несколько европейских правительств о возможной российской операции против Испании, Франции или Италии. По данным издания, речь шла о беспилотниках «Гербера», которые могут запускаться с торговых судов в Средиземном море.

Италия также не подтвердила эти данные. Министр обороны страны Гуидо Крозетто сказал, что сообщение о возможных атаках российских кораблей и беспилотников на Италию, Испанию и Францию «не находит подтверждения».

При этом французские власти в последние недели усиливают меры защиты от возможных российских гибридных атак. 18 сентября Макрон поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры и наиболее чувствительных объектов оборонной промышленности от беспилотников и кибератак.

В начале августа в аэропорту Лейпциг/Галле рядом с украинским транспортным самолетом Ан-124 обнаружили беспилотник с детонатором. Позднее правительство Германии официально обвинило Россию в этой атаке. The Insider писал, что немецкие следователи установили личности двух предполагаемых исполнителей, причем один из них, россиянин Олег Л., по данным Welt am Sonntag, связан с ГРУ и отвечал за подготовку и логистику операции. Два из трех использованных при попытке диверсии дронов были уничтожены при взлете, а третий достиг украинского самолета, но его детонатор не сработал.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Власти Франции и Италии отрицают, что ЦРУ предупреждало их о готовящихся Россией атаках беспилотников»

Популярное

  1. Ожидание и фатальность. Насколько неотвратима новая волна мобилизации и чего Путин (не) сможет этим добиться
  2. Первейшая леди. Как получилось, что помощница Трампа управляет США
  3. Киму мать родна. Как Северная Корея выходит из международной изоляции за счет поддержки российской войны в Украине
  4. Удар по потреблению. Убытки Wildberries и Ozon знаменуют конец покупательского «пира во время чумы»
  5. РЖД больше не вывозит? Николай Кульбака — о том, что состояние железных дорог говорит о российской экономике

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте