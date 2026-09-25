Власти Франции и Италии отрицают, что ЦРУ предупреждало их о готовящихся Россией атаках беспилотников

Президент Франции Эммануэль Макрон отрицает, что ЦРУ предупреждало французские спецслужбы о якобы готовящейся российской атаке с использованием беспилотников. Об этом он сказал в интервью TF1 и France 2.

«ЦРУ не информировало французские службы о такой атаке», — сказал Макрон. При этом он отметил, что подобный сценарий в принципе возможен: отвечая на вопрос, может ли Франция столкнуться с атакой, подобной августовской попытке диверсии в аэропорту Лейпцига, президент ответил утвердительно.

Ранее испанская газета El Mundo сообщила со ссылкой на неназванные источники, что американская разведка предупредила несколько европейских правительств о возможной российской операции против Испании, Франции или Италии. По данным издания, речь шла о беспилотниках «Гербера», которые могут запускаться с торговых судов в Средиземном море.

Италия также не подтвердила эти данные. Министр обороны страны Гуидо Крозетто сказал, что сообщение о возможных атаках российских кораблей и беспилотников на Италию, Испанию и Францию «не находит подтверждения».

При этом французские власти в последние недели усиливают меры защиты от возможных российских гибридных атак. 18 сентября Макрон поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры и наиболее чувствительных объектов оборонной промышленности от беспилотников и кибератак.

В начале августа в аэропорту Лейпциг/Галле рядом с украинским транспортным самолетом Ан-124 обнаружили беспилотник с детонатором. Позднее правительство Германии официально обвинило Россию в этой атаке. The Insider писал, что немецкие следователи установили личности двух предполагаемых исполнителей, причем один из них, россиянин Олег Л., по данным Welt am Sonntag, связан с ГРУ и отвечал за подготовку и логистику операции. Два из трех использованных при попытке диверсии дронов были уничтожены при взлете, а третий достиг украинского самолета, но его детонатор не сработал.