ЦРУ предупредила Европу, что Россия планирует атаковать Испанию, Францию или Италию дронами «Гербера» с торговых судов — El Mundo

Разведка США предупредила несколько европейских правительств, что Россия готовит атаку беспилотников на Испанию, Францию или Италию, пишет испанская газета El Mundo. По данным издания, дроны могут запустить с торгового судна, спрятав их в контейнере. Источник, близкий к Минобороны Литвы, сказал:

«Они будут использовать дроны, запущенные с моря и спрятанные в контейнере судна. Это совсем несложно».

Литовские власти, как утверждает газета, знают даже тип аппарата — речь идет о «Гербере». Он весит до 18 кг, развивает скорость около 160 км/ч, а его заявленная дальность достигает 600 км. Боевая часть весом 4–5 кг не позволит разрушить крупный объект, но способна вызвать пожар либо временное закрытие порта или аэропорта.

Литва получила эти сведения вскоре после визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа. По данным источников El Mundo, о возможной операции предупредили также власти Испании, Франции и Италии, а доклад ЦРУ с подробным описанием атаки разошелся по европейским МИДам. Предупреждение совпало с реакцией Эммануэля Макрона, который 16 сентября собрал Совет обороны, а через два дня пригласил в Елисейский дворец лидеров всех партий. После встречи Елисейский дворец заявил об усилении защиты критической инфраструктуры от кибератак и дронов на фоне «гибридных угроз» со стороны России.

Газета отмечает, что во всех трех странах в 2027 году пройдут выборы, а радикальные силы могут сыграть на страхе и усталости от войны в Украине. 19 сентября Telegram-канал «Рыбарь» опубликовал карту возможных целей на юге Франции — авиазаводов, военных баз, АЭС и нефтехимических комплексов, до которых якобы могли бы долететь дроны «Герань-5» в случае их поставки Алжиру.

Ранее возле авиабазы бундесвера Вунсторф в Нижней Саксонии нашли обломки дрона и вещество, которое следователи предварительно считают взрывчаткой. Федеральная прокуратура Германии проверяет связь находки с попыткой диверсии в аэропорту Лейпциг/Галле, ответственность за которую Берлин возложил на Россию. В августе там обнаружили дрон с детонатором рядом с украинским транспортным самолетом.