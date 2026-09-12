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Один из предполагаемых исполнителей диверсии в аэропорту Лейпцига связан с ГРУ — Welt am Sonntag

The Insider
Полицейский в аэропорту Лейпцига после обнаружения дрона. Источник: REUTERS / Axel Schmidt

Полицейский в аэропорту Лейпцига после обнаружения дрона. Источник: REUTERS / Axel Schmidt

Немецкие следователи установили личности двух подозреваемых в диверсии в аэропорту Лейпцига-Галле, где в августе был обнаружен дрон с детонатором рядом с украинским транспортным самолетом. Речь идет о россиянине Олеге Л. и белорусе Андрее К. Как сообщила газета Welt am Sonntag, один из них — Олег Л. — связан с Главным разведывательным управлением (ГРУ) России. Он же отвечал за подготовку и логистику операции.

В ходе расследования попытки атаки на аэропорт Лейпцига немецкие правоохранители вышли на ГРУ РФ. Как отмечает Welt am Sonntag, в распоряжении которой оказались материалы следователей, подготовкой и логистикой операции, судя по всему, занимался Олег Л. По данным немецких органов безопасности, речь идет о сотруднике ГРУ.

Газета пишет, что Олег Л. прибыл в Германию из Турции через аэропорт Берлин-Бранденбург. Вылетел он из страны через тот же аэропорт, направившись в Сербию. Сейчас, по данным следствия, он уже находится в России. При этом, как сообщает Welt am Sonntag, немецким органам безопасности еще при въезде Олега Л. было известно о его возможной связи с российской военной разведкой, однако наблюдения за ним не установили.

Для диверсии в аэропорту Лейпцига предполагаемые преступники планировали использовать три беспилотника. Два дрона были уничтожены при взлете, а третий все-таки добрался до украинского самолета. Избежать взрыва, по мнению следователей, удалось только благодаря тому, что не сработал детонатор.

Второй подозреваемый — белорус Андрей К. Его ДНК была обнаружена на антенной конструкции для управления беспилотниками. Эта ДНК оказалась в базе данных полиции Финляндии и Литвы. В Финляндии мужчину подозревали в краже. Кроме того, в Польше его подозревают в поджоге строительного магазина в Лодзи в 2024 году. При этом газета Bild ранее писала, что след ДНК (не уточняя чей), зафиксированный в деле об атаке в Лейпциге, совпал со следом ДНК в деле о поджоге логистического центра DHL в том же Лейпциге в 2024 году.

Правительство Германии 1 сентября официально обвинило Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпциг-Галле, где 5 августа был обнаружен дрон с детонатором рядом с украинским транспортным самолетом. Как заявили на пресс-конференции глава МВД Александр Добриндт и министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, в ответ на российские действия Германия закрывает «Русский дом» в Берлине и генеральное консульство РФ в Бонне.

Россия в свою очередь отозвала согласие на работу генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге и потребовала прекратить деятельность немецких культурных центров имени Гёте в стране.

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Публикация:«Один из предполагаемых исполнителей диверсии в аэропорту Лейпцига связан с ГРУ — Welt am Sonntag»

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