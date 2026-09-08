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Новости

В Гёте-Институте пообещали сохранить русскоязычную версию сайта и доступ россиян к материалам после закрытия центров в России

The Insider
Фото: Ramil Sitdikov / REUTERS

Фото: Ramil Sitdikov / REUTERS

Гёте-Институт планирует сохранить русскоязычную версию сайта, несмотря на закрытие представительств немецкого культурного центра в России. Об этом The Insider рассказали в самой организации. Там также пообещали сохранить доступ к онлайн-библиотеке и материалам для изучения немецкого языка, сделанным на русском языке. Ранее власти РФ объявили о закрытии центров имени Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске в ответ на решение Германии закрыть «Русский дом» в Берлине. Как отметили в Гёте-Институте, с понедельника, 14 сентября, центры в России перестанут работать.

Россия потребовала от командированных сотрудников Гёте-Института покинуть страну не позднее 13 сентября. Как отметила генеральный секретарь организации Гитте Чох, «таким образом, двери центров имени Гёте [в России] будут закрыты уже со следующего понедельника [14 сентября]». По ее мнению, для людей, проживающих в России, это означает ограничение доступа к немецкому языку, культуре и достоверной информации о Германии. Она заявила, что центр в координации с МИД Германии прорабатывает способы сохранить возможности для обмена и сотрудничества, например с помощью онлайн-решений.

Как уточнили The Insider в Гёте-Институте, планов закрывать русскоязычную версию сайта у центра нет. Там заверили, что постараются сохранить эту возможность и в дальнейшем. Кроме того, там пообещали сохранить доступ к онлайн-библиотеке и к русскоязычным материалам по изучению немецкого. В Гёте-Институте не смогли ответить, что будет с уже оплаченными курсами и слотами на экзамены в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Ранее Москва объявила о закрытии генконсульства Германии в Петербурге не позднее 18 сентября, а также центров имени Гёте. До этого Германия решила закрыть российское генконсульство в Бонне с 18 сентября, расторгнуть соглашение о работе «Русского дома» в Берлине, ужесточить въездной контроль для граждан России и добиваться новых санкций ЕС. Это произошло после того, как немецкие власти возложили на Москву ответственность за попытку атаки в аэропорту Лейпциг/Галле, где в августе обнаружили беспилотник с детонатором рядом с украинским транспортным самолетом.

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Публикация:«В Гёте-Институте пообещали сохранить русскоязычную версию сайта и доступ россиян к материалам после закрытия центров в России»

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