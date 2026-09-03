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Новости

Отделения Гёте-Института будут закрыты в России — Лавров

The Insider
Фото: «БИЗНЕС Online»

Фото: «БИЗНЕС Online»

Отделения Гёте-Института в России будут закрыты в ответ на решение Германии прекратить работу «Русского дома» в Берлине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает РИА «Новости».

«У немцев здесь есть отделения института Гёте — и в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге. Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали, иначе мы себя не будем уважать»,

— сказал Лавров.

При этом на сайте самого Гёте-Института сейчас указаны представительства в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Также Лавров добавил, пишет «Интерфакс»:

«То есть они сознательно идут на шаг, который, они не могли этого не понимать, однозначно означает прекращение их культурного присутствия в Российской Федерации, которое оставалось, несмотря на все вот эти украинские перипетии в наших отношениях с Западом».

Германия 1 сентября объявила о расторжении договора о работе «Русского дома» в Берлине. Решение было принято после того, как власти ФРГ возложили на Россию ответственность за «гибридную атаку» в аэропорту Лейпциг-Галле: там в августе обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинским транспортным самолетом. Одновременно Берлин решил с 18 сентября закрыть генконсульство России в Бонне, ужесточить контроль за въездом граждан РФ и добиваться новых санкций ЕС.

Работа «Русского дома» в Берлине и Гете-Института в России юридически связана двусторонними соглашениями. Еще 10 августа МИД Германии подтверждал, что договоренности, регулирующие использование зданий двух культурных центров, напрямую увязывают их между собой и меры против одного учреждения могут иметь последствия для другого. После российского полномасштабного вторжения в Украину Москва уже ограничивала работу Гете-Института, в частности блокировала его банковские счета.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в разных странах прекратили работу как минимум 13 представительств Россотрудничества, известных как «Русские дома», подсчитал The Insider. В большинстве случаев Москва либо отвечала высылкой дипломатов, либо вообще не вводила зеркальных мер. Берлинский «Русский дом» был крупнейшим подразделением Россотрудничества за рубежом.

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