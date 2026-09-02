После полномасштабного вторжения России в Украину закрылось как минимум 13 «Русских домов». Но Москве чаще всего нечем было ответить

Германия объявила о закрытии «Русского дома» в Берлине, обвинив Россию в атаке на аэропорт Лейпциг-Галле, где в начале августа был обнаружен дрон со взрывчаткой рядом с украинским транспортным самолетом. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году в мире было закрыто как минимум 13 представительств Россотрудничества. В некоторых случаях стороны не делали громогласных заявлений, а приостановка деятельности центров прошла почти незамеченной.

«Русский дом» — неофициальное название российских культурных центров — представительств Россотрудничества за границей. Согласно карте «География Русских домов» на сайте Россотрудничества, в мире насчитывается 85 подобных представительств. В некоторых странах есть сразу несколько центров. Например, в Беларуси, Индии и Казахстане — по четыре, в Армении, Бразилии, Кыргызстане и Израиле — по два.

Госагентство ТАСС после объявления властями Германии о закрытии «Русского дома» в Берлине 1 сентября сделало подборку стран, которые «решили отказаться от российских культурных центров». При этом часть государств, где такие центры прекратили работу, по каким-то причинам отсутствует в списке ТАСС.

Первой в перечне значится Словения, чьи власти еще в апреле 2022 года потребовали закрыть «Русский дом» в Любляне, работавший там с 2011 года. Таким образом Словения стала первым европейским государством, решившимся на подобный шаг после начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

Аналогичного словенского центра в России не было, поэтому Москва ответила высылкой дипломатов республики. В мае МИД России потребовал от Любляны в течение десяти дней сократить состав своего посольства в РФ на четыре человека, также было «решено скорректировать условия функционирования словенского диппредставительства с учетом фактического положения, в котором оказалось» российское посольство в Любляне.

В феврале 2023 года был закрыт «Русский дом» в Бухаресте, работавший с 2015 года. Власти Румынии объяснили свое решение тем, что российский центр «участвовал в акциях по искаженному представлению реальности и исторической правды». Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда пообещала ответ румынским властям. В декабре Москва потребовала от Бухареста «в качестве ответной меры на недружественные действия» закрыть генконсульство Румынии в Ростове-на-Дону, которое в итоге прекратило работу 14 октября 2024-го.

В апреле того же года глава Россотрудничества Евгений Примаков (с 27 апреля 2026 года эту должность занимает Игорь Чайка — сын экс-генпрокурора Юрия Чайки) заявил, что «Русские дома» прекратили работу в Словакии, Хорватии, Северной Македонии и Черногории. Он отметил, что в некоторых странах правительства разрывают действие двусторонних соглашений по деятельности культурных центров, а где-то их сотрудники, обычно аккредитованные при посольствах, «попадают под очередную высылку дипломатов». При этом «Русский дом» в Словакии летом 2025 года возобновил работу, после того как министр культуры страны Мартина Шимковичова отменила запрет на сотрудничество с Россией и Беларусью в области культуры.

В Хорватии, Северной Македонии и Черногории ни власти этих стран, ни Россия не заявляли, когда конкретно были закрыты «Русские дома». Прекращение деятельности центров было связано с массовой высылкой российских дипломатов.

Загреб выслал 18 дипломатов РФ и шесть сотрудников административно-технического персонала в апреле 2022 года. Москва в мае ответила на «недружественные действия» высылкой пяти хорватских дипломатов. С марта по май 2022 года Черногория и Россия также обменялись серией высылок дипломатов.

С Северной Македонией ситуация сложилась несколько иная. В марте и апреле 2022 года Скопье выслал суммарно 11 российских дипломатов, на что Захарова пообещала «соответствующий ответ». В сентябре страна объявила персонами нон-грата еще трех сотрудников российского диппредставительства в Скопье. Захарова снова пообещала, что «безответственный и враждебный выпад властей Северной Македонии не останется без ответа». С тех пор о каких-либо мерах со стороны Москвы не сообщалось. Сколько сотрудников балканской страны работают в посольстве в РФ, точно неизвестно, однако на сайте дипмиссии есть имена только двоих человек: посла Ненада Колева и советника Симона Каневче.

О закрытии «Русского дома» в сентябре 2023 года объявило посольство России в Дании. В диппредставительстве назвали это «прямым результатом решения датских властей о сокращении численности российского дипломатического присутствия в Дании, создания ими бесчисленных препятствий для нормальной работы „Русского дома“: от политического давления и стремления осуществлять цензуру его проектов до проведения полицейского расследования и введения ограничений на финансирование».

Массовая высылка российских дипломатов (15 человек) из Дании произошла еще весной 2022 года. В ответ Москва объявила персонами нон грата семь сотрудников датского посольства в РФ. В 2023 году власти королевства решили сократить состав российской дипмиссии в Копенгагене с 15 до 5 человек. Захарова пообещала сделать «необходимые выводы».

В 2025 году «Русский дом» был закрыт в Баку. На решение властей Азербайджана повлиял кризис в отношениях с Москвой после крушения самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, летевшего в Грозный. О закрытии «Русского дома» первым сообщило азербайджанское издание Report, объяснив решение тем, что Баку не нуждается во внешней помощи, «тем более предоставляемой через непрозрачные схемы и организации, структура которых явно имеет разведывательный характер».

Случай с Азербайджаном оказался уникальным. Москва не только не ввела ответных мер, но и выразила готовность сделать всё для исправления ситуации. В июне 2026 года замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что возобновление работы «Русского дома» в Баку «отвечало бы интересам обеих сторон».

В ноябре 2025 года соглашение о культурном сотрудничестве с Россией разорвала Молдова. Власти республики говорили, что «российский культурный центр вообще не был культурным, это был центр, под прикрытием которого осуществлялась деятельность по подрыву суверенитета Молдовы». Центр полностью прекратил работу только 4 июля 2026 года. Москва отвергла обвинения Кишинёва и выразила сожаление в связи с этим решением. Однако пока никаких ответных мер не приняла.

В феврале 2026 года о приостановке деятельности сообщил «Русский дом» в Варшаве. Хотя официально центр в Польше не закрывался, его сайт не обновлялся с 2024 года. На карте «Русских домов» на сайте Россотрудничества этот центр также не значится. Ответных мер в связи с прекращением работы центра в Варшаве не было. Однако в 2022-м и 2024 году между странами произошли взаимные высылки дипломатов.

На сайте Россотрудничества также опубликован документ от 2023 года под названием «Список представительств за рубежом», в котором перечислены несколько стран, где деятельность таких центров «приостановлена». В частности в перечне числятся США, Швейцария и Великобритания. При этом в США «Русский дом» перестал работать только в Нью-Йорке, а в Вашингтоне продолжил деятельность. В Великобритании, как рассказывал Примаков, закрыться пришлось из-за того, что старые визы сотрудников истекли, а новые Лондон не одобрил. Москва никак не ответила на приостановку работы центров в этих странах. Хотя с США и Великобританией с начала полномасштабной войны в Украине у России состоялось несколько серий взаимных высылок дипломатов.

«Русский дом» в Берлине стал как минимум 13-м представительством Россотрудничества за границей, закрытым после полномасштабного вторжения России в Украину. В 2023 году The Insider выпустил расследование о том, как «Русский дом» в Берлине, призванный содействовать культурным контактам между странами, де-факто стал одним из инструментов гибридной войны, идеологической пропаганды и политического вмешательства в дела Германии. Центр в немецкой столице был крупнейшим подразделением Россотрудничества и обходился российским налогоплательщикам примерно в $10 млн ежегодно.

Захарова пообещала, что Москва даст ответ на закрытие «Русского дома» в Берлине. В двусторонних соглашениях деятельность российского центра напрямую увязана с работой Гёте-Института в РФ. Глава Россотрудничества Игорь Чайка уже заявил, что «принцип взаимности» может затронуть Гёте-Институт и «другие двусторонние форматы».