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Новости

В Кишинёве закрылся «Русский дом»

The Insider
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В Кишинёве с 4 июля прекратил работу «Русский дом», сообщил глава Россотрудничества Игорь Чайка. О планируемом закрытии дома МИД Молдовы официально уведомил российскую сторону еще в конце прошлого года. 

«Время все расставит по своим местам. Уверены, что у граждан Молдовы не угаснет интерес к русскому языку, культуре, образованию и науке. Они не забудут подвиги своих дедов и прадедов, завоевавших Победу в годы Великой Отечественной войны, и будут противостоять попыткам искажения уже не только нашей совместной истории, но и настоящего и будущего», — говорится в заявлении. 

В посольстве России в Молдове продолжит работу представитель Россотрудничества, также продолжится отбор молдавских студентов для обучения в российских вузах по квотам правительства РФ. 

«Русский дом» работал в Кишинёве в рамках межправительственного соглашения о создании и функционировании культурных центров, подписанного в 1998 году. В конце прошлого года Молдова приняла решение не продлевать его на очередной пятилетний срок. 

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