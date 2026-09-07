Россия закрывает генконсульство Германии в Петербурге. Его сотрудники должны покинуть Россию до 18 сентября

Россия отзывает согласие на работу генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге и требует прекратить деятельность немецких культурных центров имени Гёте в стране. Об этом сообщил МИД России. Москва называет эти решения ответом на закрытие российского генконсульства в Бонне и «Русского дома» в Берлине.

Генконсульство Германии в Петербурге должно прекратить работу не позднее 18 сентября, все его сотрудники — покинуть Россию к этой же дате. Немецкие культурные центры имени Гёте также должны закрыться, при этом их командированным сотрудникам предписано уехать из России не позднее 13 сентября. Соответствующие ноты МИД вручил временному поверенному в делах Германии.

Берлин объявил о мерах против России 1 сентября, после того как немецкие власти возложили на Москву ответственность за попытку атаки в аэропорту Лейпциг/Галле. Там в августе обнаружили беспилотник с детонатором рядом с украинским транспортным самолетом. Германия решила закрыть российское генконсульство в Бонне с 18 сентября, расторгнуть соглашение о работе «Русского дома» в Берлине, ужесточить въездной контроль для граждан России и добиваться новых санкций ЕС.

Работа «Русского дома» и Гёте-Института была напрямую связана двусторонними российско-германскими соглашениями. Еще в августе МИД Германии подтверждал, что меры против одного из двух культурных учреждений могут иметь непосредственные последствия для другого.

Глава МИД России Сергей Лавров 3 сентября уже заявлял, что отделения Гёте-Института в России «конечно, будут закрыты». Президент института Геше Йост назвала предстоящее прекращение его работы «концом эпохи германо-российских культурных связей». До нынешнего решения немецкие культурные центры продолжали работу в России, а в Москве и Санкт-Петербурге оставалась возможность записываться на экзамены по немецкому языку.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину за рубежом прекратили работу как минимум 13 представительств Россотрудничества, известных как «Русские дома». При этом Москва далеко не во всех случаях вводила зеркальные меры. Берлинский «Русский дом» был крупнейшим подразделением Россотрудничества за пределами России.