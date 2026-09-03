«Заявление главы МИД России знаменует конец эпохи германо-российских культурных связей» — президент Гёте-Института

Президент Гёте-Института Геше Йост заявила о «конце эпохи» культурных связей между Россией и Германией после слов главы МИД России Сергея Лаврова о скором закрытии отделений немецкого центра в России. Об этом говорится на сайте организации. По ее словам, прекращение работы института в РФ «плохая новость» для россиян. Ранее власти Германии обвинили Москву в организации атаки на аэропорт Лейпцига, где обнаружили дрон с детонатором, и объявили о закрытии «Русского дома» в Берлине.

Официально Гёте-Институт в России еще работает, однако Лавров уже заявил, что отделения организации «конечно, будут закрыты». Геше Йост считает, что решение Москвы будет означать разрыв российско-немецких отношений в культурной сфере:

«Заявление министра иностранных дел России знаменует конец эпохи германо-российских культурных связей. После падения Берлинской стены были открыты институты в Москве и Санкт-Петербурге. Это был новый этап, в рамках которого мы – как Гёте-Институт – через культуру и язык связывали общества двух стран. В 2009 году добавилось отделение в Новосибирске. Для жителей России, изучающих наш язык и посещающих наши библиотеки, прекращение работы [Гёте-Института в России] – плохая новость. В последние годы наша деятельность и так постоянно ограничивалась. Еще в 2023 году нам пришлось сильно сократить штат сотрудников. Наша работа в России была и остается важной: изучение немецкого языка, многочисленные встречи и взаимопонимание между людьми. Наши сотрудники в тяжелейших условиях выполняют важную работу. В тесном контакте с федеральным министерством иностранных дел мы непрерывно анализируем ситуацию, чтобы совместно определиться с дальнейшими шагами».

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил сожаление, что «Россия пошла на такой шаг», поскольку «Гёте-Институт выполнял важную функцию культурного моста». По его словам, немецкие власти «были готовы продолжать эту работу». При этом Лавров ранее заверил, что в Берлине «сознательно» пошли на закрытие «Русского дома» - шаг, «который, они не могли этого не понимать, однозначно означает прекращение их культурного присутствия» в РФ.

Несмотря на заявления представителей России и Германии, в Москве на вечер 3 сентября по-прежнему можно было записаться на экзамен по немецкому языку от Гёте-Института. Кроме того, расписание таких тестов – на сертификаты разного уровня владения языком – составлено до конца ноября 2026 года. В Санкт-Петербурге расписание экзаменов также составлено до конца ноября. При этом места на экзамены уровней А1, А2 и В1 разобраны до конца сентября.