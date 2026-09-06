Германия готовит «киберкупол» и мобильные отряды против дронов после попытки диверсии в аэропорту Лейпцига

МВД Германии готовит комплекс мер для защиты от российских диверсий, атак беспилотников и взломов компьютерных сетей, пишет издание BILD со ссылкой на министра Александра Добриндта. Новые меры разрабатывают после попытки атаки на аэропорт Лейпциг/Галле, ответственность за которую Берлин возложил на российские государственные структуры.

План главы МВД Александра Добриндта предусматривает расширение мобильных подразделений федеральной полиции по борьбе с беспилотниками. Отряды с вертолетами и специальными автомобилями предполагается разместить во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Гамбурге, Берлине, Штутгарте, Дюссельдорфе, Лейпциге, Ганновере и Кельне. Они должны защищать аэропорты, вокзалы, другие важные транспортные узлы и правительственный квартал в Берлине. Помимо перехвата дронов, подразделения займутся обезвреживанием установленных на них бомб и других взрывных устройств.

Предприятиям критической инфраструктуры, в том числе водоснабжающим и энергетическим компаниям, а также оборонным заводам, хотят предоставить право самостоятельно противодействовать беспилотникам. Предлагаемые полномочия позволят им не только обнаруживать дроны, но и активно отражать их атаки. Добриндт в разговоре с Bild назвал российские гибридные атаки повседневной реальностью, перечислив беспилотники со взрывчаткой, деятельность агентов, взломы сетей и диверсии на инфраструктуре.

Отдельное направление плана — расширение использования искусственного интеллекта, биометрического распознавания лиц и видеонаблюдения, например на вокзалах. Эти технологии предполагается применять для поиска людей, готовящих нападения или шпионские операции, а также автоматического распознавания оружия и подозрительного поведения. Для противодействия кибератакам власти намерены создать национальную систему Cyberdome — «киберкупол». По описанию Bild, это сеть цифровых датчиков, предназначенная для выявления и отражения попыток взлома государственных и корпоративных систем.

В начале августа аэропорт Лейпциг/Галле приостанавливал работу после обнаружения дрона с детонатором рядом с украинским транспортным самолетом Ан-124. Из-за закрытия аэропорта другой грузовой самолет перенаправили в Ганновер. В районе Лейпцига он столкнулся с неизвестным объектом, а после посадки полиция обнаружила повреждения передней части самолета.

Позднее следователи, по данным Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, установили личности двух предполагаемых участников подготовки атаки: уроженца России с латвийским паспортом и уроженца Беларуси с российским паспортом. Первого считают организатором логистики и инструктором. Второго удалось идентифицировать по ДНК, следы которой нашли на беспилотнике, внутри банки со взрывчаткой и на антенне возле аэропорта. Всего на месте обнаружили три дрона — целиком или частями.

1 сентября правительство Германии официально обвинило Россию в организации атаки, сославшись на результаты полицейского расследования и данные разведки. Берлин объявил о закрытии российского генконсульства в Бонне с 18 сентября, расторжении соглашения о работе «Русского дома» в Берлине и ужесточении контроля за въездом граждан РФ. Российские власти отвергли обвинения и назвали инцидент провокацией.

Еще 28 августа страны Балтийского региона объявили о планах создать оперативную группу для противодействия беспилотникам и другим гибридным угрозам. На встрече во Фленсбурге Добриндт сообщил, что она должна обеспечить быстрый обмен информацией. Поводом стали участившиеся появления дронов возле европейских аэропортов, а также диверсии на подводных кабелях и газопроводах.