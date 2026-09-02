Следователи установили личности двух подозреваемых в подготовке взрыва в аэропорту Лейпцига, это россиянин и белорус — Süddeutsche Zeitung

Следователи в Германии считают, что установили личности двух вероятных исполнителей несостоявшегося подрыва грузовых самолетов в аэропорту Лейпциг-Галле, сообщают Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR со ссылкой на собственные источники. Один из подозреваемых — уроженец России с латвийским паспортом, второй — фигурант, ранее привлекавшийся к ответственности в разных странах, уроженец Беларуси с российским паспортом. По данным следствия, оба связаны с покушением на взрыв украинского транспортного самолета, ответственность за которое немецкие власти на этой неделе официально возложили на Россию.

На пресс-конференции министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что попытка теракта была спланирована и осуществлена профессионально. Он сказал, что в атаке использовали «высокий уровень технической экспертизы и приложили значительные организационные усилия».

Он добавил, что в происшествии 4 августа просматривается «известная схема гибридных российских операций в Европе». По словам министра, имеющиеся данные указывают на людей, действовавших «по поручению российских государственных структур», — так называемых агентов низшего звена. Имен подозреваемых Добриндт не назвал и не объяснил, почему следствие связывает организаторов атаки с российскими спецслужбами, сославшись на необходимость защиты информации. Уже вечером того же дня издание Zeit сообщило, что генеральная прокуратура ФРГ ведет дело в отношении двух обвиняемых.

Первого подозреваемого следствие считает логистом и инструктором готовившегося теракта. По данным SZ, NDR и WDR, он въехал в Германию в конце июля через берлинский аэропорт BER, откуда на арендованном автомобиле направился в сторону Лейпцига, а за два дня до попытки атаки вылетел обратно — снова через BER. Второй подозреваемый был установлен по ДНК, обнаруженной на месте происшествия: генетический материал нашли на одном из дронов, на внутренней стороне консервной банки со взрывчаткой и на антенне, закрепленной на дереве неподалеку от аэропорта — предположительно, для усиления сигнала дронов, управляемых по мобильной связи. Сверка следов с европейскими базами данных дала совпадения в Литве и Финляндии. Выяснилось, что этот подозреваемый въехал в Германию по итальянской туристической визе, выданной, по данным следствия, в конце апреля итальянским консульством в Минске.

Отмечается, что следователи скептически оценивают перспективы привлечения подозреваемых к ответственности — по опыту прошлых дел (в частности после взлома серверов Бундестага в 2015 году) немецким властям не удавалось задержать агентов, если те не возвращались в Европу. Между тем эксперты BKA (федеральной уголовной полиции Германии) допускают, что при подготовке несостоявшегося теракта могло использоваться больше дронов, чем считалось ранее: на месте нашли три устройства — целиком или частями.

Российское посольство в Берлине назвало инцидент «наспех состряпанной провокацией» и заявило об обеспокоенности «новой волной антироссийской истерии» в Германии.

1 сентября власти ФРГ впервые официально возложили на Россию ответственность за подготовку к атаке и объявили о закрытии генконсульства РФ в Бонне и «Русского дома» в Берлине.