ЕС готовит новые визовые ограничения для россиян на фоне попытки атаки на аэропорт Лейпцига

Еврокомиссия готовит новые ограничения на выдачу виз россиянам на фоне расследования попытки атаки на аэропорт Лейпциг/Галле. Предложение ЕК предусматривает «целевые ограничительные меры» для снижения рисков, связанных с «враждебными действиями третьих стран», объявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. Конкретные ограничения он не назвал. Их планируют представить при предстоящем пересмотре визового кодекса ЕС, сроки которого пока не объявлены.

До начала полномасштабной войны россиянам выдавали около 4 млн виз в год, в 2025 году их число сократилось до 618 тыс, отметил Ламмерт. По его словам, «важно, чтобы цифры оставались низкими и снижались дальше». При этом решения по каждой заявке по-прежнему принимают власти отдельных стран ЕС.

Германия параллельно готовит собственное ужесточение правил для россиян. После инцидента в Лейпциге глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал усиление контроля за въездом российских граждан в страну. Конкретных мер он не назвал.

Ранее власти ФРГ официально возложили ответственность за подготовку атаки на Россию. По данным Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, предполагаемые исполнители — уроженец РФ с латвийским паспортом и уроженец Беларуси с российским паспортом. Как пишут немецкие СМИ, последний попал в Германию по туристической визе, выданной Италией. Помимо усиления въездного контроля, Берлин решил закрыть российское генконсульство в Бонне и «Русский дом» в немецкой столице, писал The Insider.