В Мюнхене бросили зажигательные снаряды рядом с офисами оборонных компаний. Полиция расследует политический мотив

В 2021 году неизвестные уже поджигали проложенный в котловане силовой кабель рядом с Rohde & Schwarz, напоминает издание BR24. В опубликованном в интернете заявлении взявшие на себя ответственность назвали произошедшее нападением на «оружейный концерн». Из-за диверсии без электричества остались 20 тысяч домов на востоке Мюнхена, однако работа Rohde & Schwarz, по данным компании, нарушена не была. То нападение до сих пор не раскрыто.

За два дня до инцидента в Мюнхене диверсии произошли сразу на двух энергообъектах на востоке и западе Германии. Возле подстанции Турнов-Прайлак у электростанции Йеншвальде злоумышленники с помощью самодельных устройств забросили проводящий материал на высоковольтные линии и вызвали короткие замыкания. Общего отключения электричества не произошло, однако один энергоблок автоматически остановился. На месте нашли более десяти устройств, напоминавших ракеты с пиротехническими зарядами.

В тот же вечер неизвестные аналогичным способом вызвали короткое замыкание на подстанции возле Бергхайма в Северном Рейне — Вестфалии. Из-за диверсии от сети отключились пять энергоблоков буроугольных электростанций RWE общей мощностью 4,2 ГВт, однако энергоснабжение потребителей удалось сохранить. В расположенном рядом кукурузном поле полиция обнаружила шесть пусковых устройств, предназначенных для перебрасывания проводов через линии электропередачи. Следователи проверяют, связаны ли две атаки, и рассматривают две основные версии: диверсию по указанию иностранного государства и действия левых экстремистов.

В июле 2024 года посылка с самодельным зажигательным устройством загорелась в логистическом центре DHL в аэропорту Лейпцига незадолго до погрузки на самолет в Великобританию. Другие устройства из той же партии сработали на складе в Бирмингеме и в грузовике в Польше, еще одно не взорвалось. Следователи связали рассылку с операцией российской военной разведки, в Москве это отвергли.

Объектами предполагаемых диверсий становились и корабли ВМС Германии. В январе 2025 года перед первым испытательным выходом нового корвета Emden сотрудники верфи Blohm+Voss в Гамбурге обнаружили в его силовой установке большое количество металлических частиц, способных вывести двигатель из строя. В феврале 2026 года по делу о диверсиях на нескольких военных кораблях задержали 37-летнего гражданина Румынии и 54-летнего гражданина Греции. По версии следствия, они также повреждали водопроводные линии, снимали крышки топливных баков и отключали предохранители бортовой электроники. Кто мог руководить их действиями, прокуратура не сообщала.

Летом 2026 года было предотвращено еще несколько предполагаемых атак на связанные с обороной и Украиной объекты. В июне на сербско-венгерской границе задержали двух мужчин, у которых нашли взрывчатку. По данным BILD и Die Zeit, они могли действовать в интересах российских спецслужб, а их целью был оборонный объект в Германии, участвующий в поддержке Украины.

В августе газета Die ZZei сообщила, что российские спецслужбы, вероятно, готовили покушение на руководителя производителя беспилотников Donaustahl Штефана Туманна. Компания поставляет Украине разведывательные и ударные дроны. Двух предполагаемых агентов, следивших за предпринимателем и его семьей, задержали в Испании и Германии. При этом в ордерах на их арест фигурировало только подозрение в агентурной деятельности, а не в подготовке убийства.

Еще одного предполагаемого участника диверсионной сети задержали в Румынии по делу о подготовке поджога отделения украинской службы доставки Nova Post. Следователи считают, что ранее он заложил два пистолета с патронами в тайник в лесу под Берлином. Румынская разведка связала подозреваемого с сетью, действовавшей под контролем российских спецслужб, однако немецкие власти эти выводы пока не подтвердили.

На этом фоне Германия продолжает расследование попытки атаки на аэропорт Лейпциг-Галле. В ночь на 5 августа там рядом с грузовыми самолетами украинской Antonov Airlines обнаружили беспилотник с профессиональной взрывчаткой и детонатором, писал The Insider. Один из находившихся поблизости Ан-124 был загружен боеприпасами, однако следствие не установило, какой именно объект был целью. Позднее немецкие СМИ сообщили, что следователи установили личности двух предполагаемых исполнителей: уроженца России с латвийским паспортом и уроженца Беларуси с российским паспортом.

Правительство Германии 1 сентября официально возложило ответственность за попытку атаки в Лейпциге на российские государственные структуры. Берлин объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне и расторжении соглашения о работе «Русского дома» в Берлине. Глава МИД РФ Сергей Лавров 3 сентября заявил, что отделения Гëте-Института в России будут закрыты в качестве ответной меры.

Связь между поджогом в Мюнхене и перечисленными диверсиями не установлена. Не доказано и то, что все эти эпизоды связаны между собой.