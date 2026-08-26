Задержанного в Румынии украинца заподозрили в закладке оружия под Берлином и работе на спецслужбы РФ — Der Spiegel

Задержанный 24-летний украинец Вадим С. заложил оружие в подземный тайник в лесу под Берлином. Его взяли под арест в Румынии по делу о подготовке поджога отделения украинской службы доставки Nova Post. Следователи связывают оба эпизода с диверсионной сетью российских спецслужб, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Вадим С. жил в Польше и попал под наблюдение местных спецслужб во время расследования подготовки отправки посылок с зажигательными устройствами в Украину. 1 октября 2025 года он приехал автобусом в Берлин и направился по адресу на востоке города. Там украинец забрал из одного тайника два небольших пакета и получил план с указаниями, как найти другой тайник — в лесу.

Там Вадим С. оставил пакеты в подземном хранилище, сфотографировал его и отправил своим контактам географические координаты. Через несколько часов он вернулся на автобусе в Польшу. Немецкие спецслужбы получили перехваченные польскими коллегами координаты и нашли в тайнике два пистолета с патронами, один из которых был копией пистолета Макарова.

Оружие не стали сразу изымать. Полицейские тайно вывели пистолеты из строя и установили наблюдение, рассчитывая задержать человека, который придет их забирать. Однако за несколько недель к тайнику никто не пришел.

К этому времени предполагаемый курьер уже был задержан в Бухаресте вместе с другим гражданином Украины. Румынские следователи обвиняют их в отправке через отделение Nova Post двух посылок с замаскированными зажигательными устройствами. Посылки были адресованы получателям в Украине и содержали автомобильные принадлежности, наушники Fostex и по три серых тюбика с надписью о смазке для приводных валов.

Экспертиза показала, что внутри наушников находились тщательно спрятанные устройства зажигания, а тюбики вместо смазки содержали легковоспламеняющийся нитрометан. При срабатывании устройств в отделении пожар угрожал бы жильцам семиэтажного здания. Вадим С. и его предполагаемый сообщник находятся под арестом с октября 2025 года, их защитники не ответили на запрос Der Spiegel.

Румынская разведка считает задержанных участниками «широко разветвленной сети диверсантов», которая действовала против европейских стран под контролем российских спецслужб. Внимание следствия также привлек родственник Вадима С., предположительно, работавший на российскую разведку. Немецкие спецслужбы эту информацию пока не подтвердили.

По данным румынских властей, отправить зажигательные посылки украинца убедил его дядя. Он же якобы привел Вадима С. к еще одному подземному тайнику в Польше, где были спрятаны подготовленные наушники и шесть тюбиков с нитрометаном. Следователи не уточняют, участвовал ли этот родственник в создании оружейного тайника под Берлином.

Федеральная прокуратура Германии расследует дело по подозрению в агентурной деятельности и подготовке тяжкого преступления против государственной безопасности. Глава МВД Германии Александр Добриндт отметил, что спрятанное оружие предназначалось для подготовки нападений. Цели этих нападений пока не установлены, а прямых связей с другими предполагаемыми российскими диверсиями в Германии следствие не подтвердило.