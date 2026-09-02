Диверсии на энергообъектах в Рейнской области обесточили пять энергоблоков электростанций RWE в Германии

Вечером 1 сентября в районе Рейна произошло отключение пяти энергоблоков буроугольных электростанций компании RWE общей мощностью 4,2 ГВт. Оператор сети Amprion сообщил, что инцидент произошел у подстанции в Роммерскирхене в Рейнской области, при этом общее энергоснабжение не пострадало и стабильность системы была гарантирована, сообщает Bloomberg.

Полиция Эссена заявила, что исходит из версии «умышленного деяния, уголовного преступления». Речь идет об энергоблоках Neurath G и F и Niederaußem H, G и K — большинство из них в момент инцидента отдавали электроэнергию в сеть. RWE рассчитывает вернуть в строй 2,6 ГВт из этой мощности уже в среду, а оставшиеся 1,6 ГВт — в течение выходных.

Утром того же дня неизвестные с помощью самодельных снарядов повредили несколько линий электропередачи на востоке Германии, что вызвало временное отключение на угольной электростанции LEAG в Йеншвальде.

Власти проверяют, связаны ли между собой инциденты на западе и востоке страны. Как заявил на пресс-конференции в среду глава МВД земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Райль, следователи рассматривают в связи с западногерманской атакой две версии — диверсию по указанию иностранного государства и леворадикальный экстремизм, тогда как полиция восточной земли Бранденбург завела дело, в том числе по подозрению в создании террористической организации.

Германия уже сталкивалась в этом году с атаками на энергетическую инфраструктуру, включая крупный поджог в Берлине, вызвавший масштабное отключение электричества, ответственность за которые взяла на себя анархистская группировка «Вулкан» (Vulkangruppe). В то же время на этой неделе власти страны объявили, что дрон со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига был размещен в интересах России.

Исследователь Института Фраунгофера Леонхард Ганди заявил Bloomberg, что сеть справилась с инцидентом хорошо и ситуация станет критической только при одновременных атаках на несколько объектов или на ключевые узлы сети — именно поэтому, по его словам, «по-настоящему тревожная новость» — это утренняя попытка диверсии у Йеншвальде.

Как пояснил в комментарии The Insider Герберт Заурюгг, эксперт по блэкаутам и кризисной готовности, президент Австрийского общества кризисной готовности (GfKV), европейская магистральная сеть работает по критерию N-1: выход из строя одного элемента — линии электропередачи, трансформатора или энергоблока — может быть компенсирован резервами, перенаправлением потоков и балансирующей энергией: