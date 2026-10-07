Россия активизировала диверсионную кампанию против датских компаний, поставляющих продукцию Украине — датская разведка

Россия начала организовывать диверсии против датских компаний, которые поставляют продукцию Украине. Как передает Reuters, об этом заявила ведущий аналитик Службы безопасности и разведки Дании (PET) Жозефина Кристенсен, выступая 7 октября в Копенгагене на конференции по внутренней безопасности.

«Весной мы наблюдали активное планирование, но реальных действий было мало; в начале лета ситуация изменилась — они перешли к гораздо более активным действиям».

Эта перемена свидетельствует о значительной эскалации гибридной войны, которую ведет Москва, отметила Кристенсен. По ее словам, власти России пришли к выводу, что прежняя тактика нанесения ударов по широкому кругу целей «не возымела сдерживающего эффекта и не помешала западному военному альянсу НАТО оказывать поддержку Украине». Теперь Москва «пытается поражать цели, оказывающие непосредственное влияние на ситуацию на линии фронта, а именно, на объекты по производству вооружений».

По данным PET, российские агенты вербуют исполнителей через Telegram и социальные сети: сначала им дают простые задание, такие как сбор информации и фотосъемка, а затем уже привлекают к исполнению диверсий. В качестве исполнителей выступают случайные люди, в том числе бездомные и наркозависимые.

«Это может быть кто угодно — любой, кто хочет быстро заработать. Если у первого исполнителя ничего не выйдет, они отправят на выполнение задачи следующего — и будут продолжать попытки, пока не добьются успеха».

Politico писала, что ЕС обсуждает сценарии действия на случай масштабной гибридной атаки со стороны России. Переговоры активизировались после обнаружения в начале августа в аэропорту Лейпцига дрона с детонатором рядом с украинским грузовым самолетом. О поджогах и других диверсиях, за которыми может стоять Россия, в недавнем прошлом сообщали также Польша и Словакия.

О том, что российские спецслужбы вербуют граждан Дании для диверсий против местных оборонных предприятий, связанных с военной помощью Украине, ранее заявлял глава PET Эмиль Гресхольм.