Российский буксир «Сармат» около недели работал у побережья Дании в непосредственной близости от критически важных подводных кабелей

Российский буксир «Сармат» около недели работал недалеко от критически важных подводных кабелей у побережья Дании. На это обратил внимание OSINT-проект Russian Forces Spotter. Из данных сервиса Starboard Maritime Intelligence, с которыми ознакомился The Insider, следует, что российское судно курсировало между островом Лесё и материковой частью Дании с 15 по 22 сентября.

Судно SARMAT (IMO: 8027133) ходит под флагом РФ и принадлежит компании NORTHERN ALLIANCE LLC, зарегистрированной в Санкт-Петербурге. Как отметили OSINT-аналитики, «Сармат» буксировал самоподъемную баржу с тремя опорами и экскаватором — оборудованием, предназначенным для морских работ и способным функционировать непосредственно на морском дне. В течение пяти дней — с 18 по 23 сентября — судно работало между островом Лесё и материковой Данией, где проложены электрические и телекоммуникационные кабели, сообщил проект.

Согласно данным Starboard, изученным The Insider, «Сармат» подошел к самому северному побережью полуострова Ютландия 12 сентября, где находился практически без движения вплоть до 15 числа, после чего начал курсировать вдоль датского побережья между материком и Лесё. Из зоны, где проложены кабели, «Сармат» начал выходить лишь 22 сентября, а 24 числа судно уже огибало южное побережье Норвегии. На 1 октября буксир двигался вдоль норвежских берегов на северо-восток — в сторону Мурманска.

Как отмечает Russian Forces Spotter, повторяющиеся перемещения и место, в которых они происходили, делают ситуацию особенно подозрительной. При этом, подчеркивает OSINT-проект, высокий риск диверсионной активности не означает, что акт диверсии действительно происходил. Когда местный паром попросил «Сармат» отойти от запланированного маршрута, ответ российского судна был таким: «Невозможно, работаю». На вопрос, в чем заключалась его работа, он ответил: «Буксировка». OSINT-проект отмечает:

«Сигнал тревоги был отменен. Но российский буксир, проводящий дни в маневрах с оборудованием, способным работать на морском дне, рядом с критически важной датской подводной инфраструктурой, — это не то, от чего можно отмахнуться как от рутины».

Датское издание DR писало, что власти Дании сформировали местную группу по управлению кризисными ситуациями и были готовы отреагировать в случае обнаружения каких-либо незаконных действий «Сармата». При этом власти узнали о российском судне после того, как «обеспокоенный гражданин обратился в муниципалитет Лесё», увидев российский буксир.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что Великобритания, Норвегия и США весной 2026 года сорвали российскую операцию в районе Шпицбергена, в ходе которой глубоководные аппараты отрабатывали применение новой технологии для скрытого вывода из строя подводных кабелей.