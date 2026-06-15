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Финляндия предъявила обвинения морякам судна Fitburg по делу о повреждении кабеля в Финском заливе — Yle

The Insider
Фото: Грузовое судно Fitburg / Yle

Фото: Грузовое судно Fitburg / Yle

Финские власти предъявили обвинения капитану и боцману грузового судна Fitburg (IMO: 9250397), которое было задержано в январе этого года. Судно тогда заподозрили в повреждении телекоммуникационного кабеля между Хельсинки и Таллинном. Об обвинениях экипажу пишет местное издание Yle. 

По данным издания, им вменили в вину диверсию и нарушение работы телекоммуникационных систем. Диверсия с отягчающими обстоятельствами может наказываться сроком до 10 лет лишения свободы. 

У капитана судна есть гражданство России, боцман — гражданин Азербайджана. Их личности не раскрываются. 

Досудебное расследование инцидента в Финском заливе завершилось в начале этого месяца, 5 июня. Грузовое судно Fitburg было задержано еще 1 января. По данным местных властей, в канун Нового года, 31 декабря, судно повредило кабель, который соединяет Хельсинки и Таллинн. Его обнаружила пограничная полиция Финляндии — у него была опущена в воду якорная цепь. 

Маршрут Firburg и расположение кабелей, соединяющих Таллин и Хельсинки

Маршрут Firburg и расположение кабелей, соединяющих Таллин и Хельсинки

RFE/RL

Судно, как отчитывалась местная таможня, перевозило конструкционную сталь. При этом оно не находится под санкциями, хотя проект Open Sanctions ранее относил Fitburg к «интересующим судам» — это означает мониторинг, но не прямую связь с российским «теневым флотом». Известно, что в момент инцидента Firburg шел из Санкт-Петербург в израильский порт Хайфа.

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