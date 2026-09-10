Reuters: Страны НАТО сорвали подготовку России к выводу из строя подводных кабелей в Арктике

Великобритания, Норвегия и США весной 2026 года сорвали российскую операцию в районе Шпицбергена, в ходе которой глубоководные аппараты отрабатывали применение новой технологии для скрытого вывода из строя подводных кабелей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух западных чиновников.

По данным агентства, операцию проводило Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны России. Российские глубоководные аппараты имитировали применение технологии, которая в случае конфликта могла бы использоваться для повреждения критически важной подводной инфраструктуры таким образом, чтобы затруднить установление виновника.

Российские суда отслеживали силы Великобритании, Норвегии и США. В какой-то момент союзники вступили с ними в противостояние в море, после чего российская сторона не смогла завершить учения и покинула район. Реального повреждения кабелей не произошло. Великобритания и Норвегия еще в апреле сообщали об обнаружении скрытой деятельности ГУГИ в арктических водах, однако о предполагаемом испытании новой технологии, месте операции у Шпицбергена и участии США ранее не сообщалось.

По словам источников Reuters, одновременно британские и норвежские представители сообщили Москве, что им известно о новой технологии. Они рассчитывали таким образом продемонстрировать способность обнаруживать подобные операции и удержать Россию от ее применения. «Мы послали России четкий сигнал о том, что она не может действовать скрытно», — заявил министр обороны Норвегии Торе Сандвик. По его словам, Москве дали понять, что попытки атаковать критическую инфраструктуру «будут обнаружены и повлекут последствия».

Минобороны России на запрос Reuters не ответило. Кремль ранее неоднократно отрицал проведение диверсионных операций в странах НАТО и подготовку к конфликту с альянсом.

Почему кабели стратегические

В этом районе проходят два независимых оптоволоконных кабеля длиной около 1400 км, соединяющие Шпицберген с материковой Норвегией. Они залегают на глубине до 2700 метров и образуют Svalbard Undersea Cable System — фактически цифровую магистраль архипелага. По кабелям, в частности, передаются большие объемы спутниковых данных со SvalSat — крупнейшей в мире наземной спутниковой станции, входящей в сеть NASA Near Space Network. Система принадлежит государственной компании Space Norway и работает с января 2004 года. Два кабеля проложены параллельно для резервирования: при повреждении одного трафик может быть перенаправлен по второму.