Reuters: Страны НАТО сорвали подготовку России к выводу из строя подводных кабелей в Арктике

Великобритания, Норвегия и США весной 2026 года сорвали российскую операцию в районе Шпицбергена, в ходе которой глубоководные аппараты отрабатывали применение новой технологии для скрытого вывода из строя подводных кабелей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух западных чиновников.
По данным агентства, операцию проводило Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны России. Российские глубоководные аппараты имитировали применение технологии, которая в случае конфликта могла бы использоваться для повреждения критически важной подводной инфраструктуры таким образом, чтобы затруднить установление виновника.
Российские суда отслеживали силы Великобритании, Норвегии и США. В какой-то момент союзники вступили с ними в противостояние в море, после чего российская сторона не смогла завершить учения и покинула район. Реального повреждения кабелей не произошло. Великобритания и Норвегия еще в апреле сообщали об обнаружении скрытой деятельности ГУГИ в арктических водах, однако о предполагаемом испытании новой технологии, месте операции у Шпицбергена и участии США ранее не сообщалось.
По словам источников Reuters, одновременно британские и норвежские представители сообщили Москве, что им известно о новой технологии. Они рассчитывали таким образом продемонстрировать способность обнаруживать подобные операции и удержать Россию от ее применения. «Мы послали России четкий сигнал о том, что она не может действовать скрытно», — заявил министр обороны Норвегии Торе Сандвик. По его словам, Москве дали понять, что попытки атаковать критическую инфраструктуру «будут обнаружены и повлекут последствия».
Минобороны России на запрос Reuters не ответило. Кремль ранее неоднократно отрицал проведение диверсионных операций в странах НАТО и подготовку к конфликту с альянсом.
Почему кабели стратегические
В этом районе проходят два независимых оптоволоконных кабеля длиной около 1400 км, соединяющие Шпицберген с материковой Норвегией. Они залегают на глубине до 2700 метров и образуют Svalbard Undersea Cable System — фактически цифровую магистраль архипелага. По кабелям, в частности, передаются большие объемы спутниковых данных со SvalSat — крупнейшей в мире наземной спутниковой станции, входящей в сеть NASA Near Space Network. Система принадлежит государственной компании Space Norway и работает с января 2004 года. Два кабеля проложены параллельно для резервирования: при повреждении одного трафик может быть перенаправлен по второму.
По данным самой Space Norway, каждый кабель толщиной всего 2–3 см, имеет стальное армирование и внешнюю защитную оболочку; внутри находятся восемь пар оптоволокна. На наиболее опасных участках — там, где возможны траление и якоря, — кабели закопаны примерно на два метра в морское дно. Причем западнее Шпицбергена это сделано на глубине моря около 1670 метров; на других участках трасса опускается до 2700 метров. На момент строительства это были самые глубокие в мире закопанные подводные оптоволоконные кабели.
Изначально их вообще построили прежде всего ради SvalSat. Шпицберген исключительно удобен для связи со спутниками на полярных орбитах: станция получает огромные объемы спутниковой информации, которые нужно быстро отправлять на материк. До появления оптоволокна данные передавались через геостационарный спутник, но его пропускной способности уже не хватало. Space Norway прямо пишет, что дальнейшее развитие SvalSat стало зависеть от строительства кабеля. Сегодня по ним идет уже не только спутниковая информация. От соединения зависят обычная связь и интернет жителей Шпицбергена, государственные органы, медицина, научные учреждения и авиация — в частности, Avinor использует его для управления воздушным движением в аэропорту Свальбарда. Норвегия официально относит систему к критической инфраструктуре.
SvalSat — крупнейшая в мире наземная спутниковая станция, входящая также в Near Space Network NASA. Поэтому удар по кабелям — это потенциально не просто «оставить Лонгйир без интернета», а нарушить передачу спутниковых данных.
Один из кабелей уже повреждали
7 января 2022 года в 04:10 один из двух каналов перестал нормально работать. Связь со Шпицбергеном не пропала, второй кабель принял нагрузку, однако система потеряла резервирование. Причиной технически оказался сбой питания репитеров после повреждения кабеля. Через 11 дней Space Norway смогла временно восстановить резервирование, подав питание обходным способом.
История тогда выглядела подозрительно. Российский траулер Melkart 5 за двое суток перед отказом кабеля более 30 раз прошел над районом его залегания. Норвежская полиция допросила капитана. Однако следствие не установило связи между действиями траулера и повреждением, доказательств преступления не нашло и дело закрыло.
Полностью поврежденный кабель отремонтировали только в июне 2023 года. Space Norway сообщает, что после этого и в целом в 2018–2024 годах систему существенно усилили с точки зрения безопасности. Но кабели старые: у нынешней системы расчетный технический срок службы заканчивается в конце 2028 года. Она может проработать дольше, но Space Norway прямо говорит, что гарантировать это невозможно.
Зачем Москве новые диверсии
Reuters отмечает, что инцидент произошел на фоне растущих опасений западных разведок относительно возможных российских диверсий в Европе. По словам трех американских чиновников, часть аналитиков разведки США опасается, что Москва может попытаться проверить на практике действие статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне. В таком сценарии, считают собеседники агентства, повреждение подводных кабелей могло бы стать одним из элементов российской операции.
В августе директор ЦРУ Джон Рэтклифф приезжал в Москву на переговоры с представителями российских спецслужб. По данным Reuters, одной из целей поездки было предупреждение Москвы о недопустимости дальнейшей эскалации предполагаемых диверсионных операций в Европе. Обсуждалась ли отдельно деятельность ГУГИ, агентству установить не удалось.
После взрывов на «Северных потоках» в 2022 году НАТО усилило наблюдение за подводной инфраструктурой. По данным аналитической компании Windward, с октября 2023 года до конца 2025-го только в Балтийском море были повреждены или перерезаны как минимум 11 подводных кабелей. При этом немецкая прокуратура связывает взрывы на «Северных потоках» с гражданином Украины, который на момент диверсии служил в спецназе; Киев причастность к подрыву газопроводов отрицает.