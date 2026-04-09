Великобритания месяц следила за тремя российскими подлодками, помешав им провести тайную операцию с кабелями на дне — министр обороны Хили

Вооруженные силы Великобритании более месяца круглосуточно следили за тремя российскими подводными лодками в Северной Атлантике, сообщил британский министр обороны Джон Хили во время пресс-конференции в Лондоне 9 апреля. По его словам, была «раскрыта попытка секретной операции», передает Би-би-си. В настоящее время субмарины уже покинули территориальные воды Великобритании.

Как рассказал Хили, в группу, за которой следили британцы, входила подлодка проекта 971 «Щука-Б» (Akula по кодификации НАТО), а также две подводные лодки Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) ВМФ России. По словам министра, первая субмарина была «вероятно, приманкой, чтобы отвлечь внимание» от двух подлодок ГУГИ, которые находились над «критически важной инфраструктурой, имеющей отношение к нам и нашим союзникам».

Хили не раскрыл, что конкретно сделали или пытались сделать российские субмарины в британских водах, сказав лишь, что тайная операция провалилась, поскольку британское правительство «выполнило свой главный долг», который, по его словам, заключается в обеспечении безопасности. В слежке за российскими подлодками участвовали фрегат HMS St Albans, танкер-заправщик RFA Tidespring и вертолеты Merlin Королевского ВМФ.

В то же время из слов министра обороны стало ясно, что целью операции были подводные коммуникации. «Мы вас видим, мы видим вашу активность в отношении наших кабелей и трубопроводов», — сказал Хили, адресуя свои слова Владимиру Путину. Глава Минобороны подчеркнул, что любая попытка повредить кабели или трубопроводы Великобритании будет пресечена и не останется без ответа. По его словам, морское дно стало главной целью противника, поскольку идущие по нему трубопроводы обеспечивают поставки половины газа, используемого для отопления в Великобритании, а по подводным кабелям проходит 99% международного телекоммуникационного траффика.

Для того чтобы добраться до подводных кабелей, необходимы подлодки — носители аппаратов типа АГС (атомные глубоководные станции). Telegram-канал MilitaryRussia.Ru отмечает, что единственный корабль-носитель АГС БС-64 «Подмосковье», остающийся в строю у ВМФ России, в настоящее время отсутствует на базе. Спутниковый снимок подтверждает, что корабля нет на пирсе в Оленьей Губе (Мурманская область). БС-64 «Подмосковье» эксплуатируется в интересах ГУГИ.