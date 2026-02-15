Великобритания отправит в Северную Атлантику авианосец для «сдерживания российской агрессии и защиты подводной инфраструктуры»

Великобритания в этом году развернет в Северной Атлантике и Арктике авианосную ударную группу для укрепления безопасности в регионе. «Мощная демонстрация силы с участием военных кораблей Королевского флота, истребителей F-35 и вертолетов направлена на сдерживание российской агрессии и защиту жизненно важной подводной инфраструктуры», — говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Утверждается, что за последние два года число российских военных кораблей, угрожающих водам Великобритании, увеличилось на 30%. «В условиях растущей обеспокоенности по поводу российских операций в районе Гренландии, Исландии и Великобритании, а также возросшего риска для критически важных подводных кабелей и трубопроводов, развертывание сил станет четким сигналом, что Великобритания всегда будет защищать свои воды, оберегать критически важную инфраструктуру и стоять плечом к плечу со своими союзниками», — говорится в заявлении.

Операцию Firecrest возглавит авианосец HMS Prince of Wales, крупнейший корабль британского Королевского флота. Развертывание будет включать в себя масштабные военные учения совместно с США, Канадой и североевропейскими союзниками. Авианосная ударная группа пересечет Атлантику, чтобы посетить порт в США, при этом с палубы HMS Prince of Wales будут действовать в том числе американские истребители.

Британская авианосная ударная группа также примет участие в миссии НАТО Arctic Sentry, запущенной ранее на этой неделе. Цель миссии — укрепить безопасность Альянса в регионе, где из-за таяния морского льда открываются новые морские маршруты, что усиливает угрозу со стороны враждебных государств. В январе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил также о запуске миссии Baltic Sentry для защиты критической инфраструктуры в Балтийском море.