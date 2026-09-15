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Российский фрегат обстрелял датский военный вертолет сигнальными ракетами. Премьер Дании Фредериксен назвала это частью гибридной войны

The Insider
Фото: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images

Фото: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images

У южного побережья Дании в районе портового города Гедсер российский фрегат обстрелял сигнальными ракетами датский военный вертолет типа Fennec. Об этом говорится на сайте Вооруженных сил Дании. Премьер-министр страны Метте Фредериксен заявила, что инцидент «укладывается в общую тенденцию в Европе», и обвинила Москву в активизации гибридной войны. Посол России в Дании Владимир Барбин был вызван в МИД Дании.

Как отметили в Вооруженных силах Дании, две сигнальные ракеты были выпущены российским кораблем по одному из вертолетов, которые проводили плановую фотосъемку фрегата, находившегося в международных водах у берегов Гедсера. Там уточнили:

«Одна из выпущенных ракет пролетела в непосредственной близости от вертолета. Сигнальные ракеты — это пиротехнические средства. Обычно они используются в качестве предупредительного сигнала на море».

Премьер Фредериксен заявила, что действия российского корабля «укладываются в ту тенденцию, которую мы наблюдаем по всей Европе»:

«Россия ведет себя все более агрессивно и напористо, усилив гибридную войну против Европы. Россия испытывает НАТО на прочность и бросает ему вызов. Россия хочет запугать нас и посеять раздор. Наш ответ — еще сильнее сплотиться и укрепить оборону Дании и Европы».

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен назвал инцидент неприемлемым и сообщил о вызове российского посла Барбина в МИД.

Немецкая газета Die Zeit, сообщая об инциденте, поставила обстрел датского вертолета сигнальными ракетами в один рад с атакой БПЛА в аэропорту Лейпцига, где 5 августа был обнаружен дрон с детонатором рядом с украинским транспортным самолетом, и сбитым истребителями НАТО в ночь на 15 сентября в Литве дроном, а также с другими похожими инцидентами.

Ранее правительство Германии официально обвинило Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпциг/Галле. Как заявили на пресс-конференции глава МВД Александр Добриндт и министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, в ответ на российские действия Германия закрывает «Русский дом» в Берлине и генеральное консульство РФ в Бонне. По данным немецких следователей, один из исполнителей диверсии в аэропорту Лейпцига — россиянин по имени Олег Л., работающий на ГРУ РФ.

Россия в свою очередь отозвала согласие на работу генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге и потребовала прекратить деятельность немецких культурных центров имени Гёте в стране.

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Публикация:«Российский фрегат обстрелял датский военный вертолет сигнальными ракетами. Премьер Дании Фредериксен назвала это частью гибридной войны»

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