Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

87

EUR

100.83

OIL

95.07

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

63

 

 

 

 

 

Новости

Россия вербует датчан для диверсий — глава разведки Дании

The Insider
Фото: полицейский в аэропорту Лейпцига после обнаружения дрона. REUTERS/Axel Schmidt

Фото: полицейский в аэропорту Лейпцига после обнаружения дрона. REUTERS/Axel Schmidt

Российские спецслужбы вербуют граждан Дании для помощи в организации диверсий против местных оборонных предприятий, связанных с военной помощью Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Службы разведки и безопасности Дании (PET) Эмиля Гресхольма. Ранее Германия обвинила Россию в причастности к атаке в аэропорту Лейпцига-Галле. Евросоюз и НАТО заявили, что действия России становятся «всё более безрассудными», а исходящая от нее угроза теперь распространяется на всю территорию Европы.

Как отметил Гресхольм, датская разведка регулярно фиксирует планирование и реализацию российских диверсий против оборонной промышленности в Европе. По его словам, для подготовки подобных акций в Дании спецслужбы России вербуют местных жителей. Он заявил:

«Я не просто предупреждаю о возможной угрозе. Мы видим, что датские компании также становятся целями конкретных российских диверсий, а российские спецслужбы активно готовят такие акты против оборонной промышленности в Дании. Это чрезвычайно серьезно, если обычные датчане помогают российским спецслужбам, намеренно или по незнанию».

Гресхольм пояснил, что Россия вербует датчан в социальных сетях и на игровых платформах для таких задач, как фотосъемка предприятий и объектов различной инфраструктуры, чтобы затем использовать эти материалы при планировании диверсий.

Ранее Германия официально возложила ответственность на Россию за диверсию в аэропорту Лейпцига-Галле, где в начале августа был обнаружен дрон с детонатором рядом с украинским транспортным самолетом. В ответ на действия Москвы власти ФРГ решили закрыть «Русский дом» в Берлине и генконсульство РФ в Бонне, а также пообещали ужесточить визовую политику для российских граждан. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ответ будут закрыты отделения Гёте-Института в России.

Евросоюз и НАТО поддержали выводы Германии и заявили о росте гибридных атак со стороны РФ. В частности, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и генсекретарь НАТО Марк Рютте назвали увеличение количества российских диверсий в Европе «новой нормальностью» и «новым витком эскалации на европейской территории». Они пообещали «закрыть каждую лазейку, которую использует Россия» для осуществления диверсий.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Развод по-евразийски: как Москва и Ереван меняют союзничество на взаимные санкции
  2. «Закрыл телом товарищей». Как госпропаганда превратила в героя наемника, сбежавшего на фронт от долгов и надзора по делу о педофилии
  3. На донышке. Дефицит топлива пришел в Россию надолго и грозит вырасти еще
  4. «Блатные» вместо «ГРУшников». Как в торгпредствах РФ шпионов меняют на детей и друзей влиятельных чиновников
  5. Взрывной рост. Россия в три раза увеличила производство взрывчатки, но все равно зависит от боеприпасов из Северной Кореи

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте