Россия вербует датчан для диверсий — глава разведки Дании

Российские спецслужбы вербуют граждан Дании для помощи в организации диверсий против местных оборонных предприятий, связанных с военной помощью Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Службы разведки и безопасности Дании (PET) Эмиля Гресхольма. Ранее Германия обвинила Россию в причастности к атаке в аэропорту Лейпцига-Галле. Евросоюз и НАТО заявили, что действия России становятся «всё более безрассудными», а исходящая от нее угроза теперь распространяется на всю территорию Европы.

Как отметил Гресхольм, датская разведка регулярно фиксирует планирование и реализацию российских диверсий против оборонной промышленности в Европе. По его словам, для подготовки подобных акций в Дании спецслужбы России вербуют местных жителей. Он заявил:

«Я не просто предупреждаю о возможной угрозе. Мы видим, что датские компании также становятся целями конкретных российских диверсий, а российские спецслужбы активно готовят такие акты против оборонной промышленности в Дании. Это чрезвычайно серьезно, если обычные датчане помогают российским спецслужбам, намеренно или по незнанию».

Гресхольм пояснил, что Россия вербует датчан в социальных сетях и на игровых платформах для таких задач, как фотосъемка предприятий и объектов различной инфраструктуры, чтобы затем использовать эти материалы при планировании диверсий.

Ранее Германия официально возложила ответственность на Россию за диверсию в аэропорту Лейпцига-Галле, где в начале августа был обнаружен дрон с детонатором рядом с украинским транспортным самолетом. В ответ на действия Москвы власти ФРГ решили закрыть «Русский дом» в Берлине и генконсульство РФ в Бонне, а также пообещали ужесточить визовую политику для российских граждан. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ответ будут закрыты отделения Гёте-Института в России.

Евросоюз и НАТО поддержали выводы Германии и заявили о росте гибридных атак со стороны РФ. В частности, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и генсекретарь НАТО Марк Рютте назвали увеличение количества российских диверсий в Европе «новой нормальностью» и «новым витком эскалации на европейской территории». Они пообещали «закрыть каждую лазейку, которую использует Россия» для осуществления диверсий.