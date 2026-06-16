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Новости

В Германии создали центр по борьбе с гибридными угрозами: шпионажем, диверсиями и саботажем

The Insider
Александр Добриндт. Фото: Michael Kappeler/dpa

Александр Добриндт. Фото: Michael Kappeler/dpa

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт открыл в Берлине новый центр по борьбе с гибридными угрозами: шпионажем, диверсиями, саботажем, кибератаками и так далее. Через этот центр сотрудники полиции и спецслужб должны регулярно обмениваться информацией и координировать действия по борьбе с такими угрозами. Об этом сообщает Tagesschau. 

Одновременно с этим Добриндт объявил о планируемом расширении полномочий Федеральной разведывательной службы и Федерального ведомства по защите Конституции. Соответствующее решение еще предстоит принять кабинету министров.  

Несмотря на то, что главным источником гибридных угроз немецкие спецслужбы считают Россию, в последние годы в Германии были выявлены несколько предполагаемых китайских агентов. Генпрокурор Йенс Роммель, однако, раскритиковал новый центр, упомянув, что в Германии уже существуют подобные координирующие организации и создание еще одной вряд ли увеличит эффективность борьбы с гибридными атаками.

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