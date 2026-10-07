Евросоюз разрабатывает сценарий реакции на масштабную гибридную атаку России с жертвами среди населения — Politico

Страны Евросоюза готовятся к возможной гибридной атаке со стороны России, которая может привести к гибели граждан ЕС. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на пять дипломатов и чиновников союза. На закрытых встречах представители 27 государств обсуждают сценарии реагирования на подобный инцидент. Такие переговоры активизировались после обнаружения в начале августа в аэропорту Лейпцига дрона с детонатором рядом с украинским грузовым самолетом.

По данным Politico, в последние недели послы всех 27 стран ЕС активно обсуждали сценарий масштабной гибридной атаки со стороны РФ, которая закончится массовыми жертвами среди граждан государств союза, и пытались проработать сценарии реагирования на нее. Подобные дискуссии проходили в «формате с ограничениями» — без телефонов и помощников. В частности вероятность такой атаки подробно обсуждалась послами ЕС во время заседания в прошлую среду, 30 сентября, отметило издание.

Неназванный высокопоставленный дипломат ЕС заявил Politico:

«Мы должны быть готовы к чему-то серьезному. К сожалению, Лейпциг показал, что очень серьезный инцидент, в результате которого могут быть жертвы, нельзя считать чем-то невозможным».

Другой собеседник издания пояснил:

«Учитывая масштабы и размах действий России, рано или поздно жертвы неизбежны. Пока нам просто невероятно везло, что их не было».

По словам одного из источников Politico, в качестве мер реакции на возможный инцидент обсуждалась возможность отправки в пострадавшую страну групп чрезвычайного реагирования и выделение такому государству денег из резервов ЕС.

Politico также цитирует неназванного дипломата НАТО, который заявил, что в альянсе «очень боятся, что в какой-то момент будет отнята жизнь гражданина страны-союзника», после чего давление с требованием действовать «будет очень высоким».

Издание отмечает, что не все страны ЕС согласны с необходимостью выработки каких-то отдельных скоординированных мер. Они полагают, что вносимые на повестку дня предложения в сфере безопасности дублируют функции НАТО.

Как ранее сообщал The Insider, в ЕС обсуждается идея введения механизма экстренных консультаций по аналогии с 4 статьей договора НАТО. По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, Россия увеличивает количество диверсий в ЕС, нарушает воздушное пространство союза и устраивает другие провокации, что требует от Евросоюза быстрой реакции. Как пояснял The Insider эксперт по политике ЕС Петар Танев, на фоне роста гибридных угроз со стороны России в Евросоюзе возникла потребность в дополнительном механизме, который бы позволил быстро и скоординированно реагировать на провокации в Европе, поскольку существующих в рамках НАТО процедур, по его словам, ЕС уже недостаточно.