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Макрон поручил подготовить план защиты инфраструктуры Франции от дронов и кибератак на фоне усиливающейся «гибридной» угрозы России

The Insider
Фото: THOMAS SAMSON/Pool via REUTERS

Фото: THOMAS SAMSON/Pool via REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры, включая чувствительные объекты оборонной промышленности, от атак дронов и кибератак. Об этом он сказал в пятницу журналистам в Елисейском дворце после встречи с лидерами политических партий, передает Associated Press.

Макрон отметил, что российская угроза Европе усилилась, имея в виду прежде всего атаки дронов и кибератаки на критическую инфраструктуру. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждал, что Россия готовит «гибридные» удары дронами и ракетами по странам, поддерживающим Украину.

Макрон предупредил, что подобные атаки не останутся без ответа, и обвинил Москву в попытке запугать европейцев, чтобы ослабить их поддержку Украины. «Мы не позволим себя запугать», — сказал он, добавив, что от ситуации в Украине зависит нынешняя и будущая безопасность Европы.

Кроме того, Макрон сообщил, что в ближайшие недели созовет встречу «Большой семёрки» для координации ответа на энергетический кризис. Он связал рост цен на энергоносители с конфликтами на Ближнем Востоке и в Украине, а также с нарушением судоходства через Ормузский пролив. Президент признал, что рост цен на энергоносители тяжело сказывается на семьях, назвав ситуацию «сложной и тревожной».

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Публикация:«Макрон поручил подготовить план защиты инфраструктуры Франции от дронов и кибератак на фоне усиливающейся «гибридной» угрозы России»

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