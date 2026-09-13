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Неопознанный дрон пролетел более 60 км над Литвой и ушел в Калининградскую область. В стране объявляли воздушную тревогу

The Insider
Фото: LRT

Фото: LRT

Неизвестный летательный объект ранним утром 13 сентября пересек воздушное пространство Литвы, пролетел над страной около 60–70 км и ушел в Калининградскую область России. По данным литовских военных, объект зафиксировали около 04:05 возле Варены, предположительно, он прилетел со стороны Беларуси. Позднее в тот же день в Вильнюсе и нескольких районах вокруг столицы объявили воздушную тревогу уже из-за другого возможного беспилотника.

Предупреждение действовало с 13:08 до 13:44 по местному времени. Жителей призвали выбрать безопасное место, не приближаться к подозрительным объектам и в случае их обнаружения звонить по номеру 112. После отмены тревоги власти сообщили, что жители могут покинуть укрытия и безопасные места.

Глава Национального центра управления кризисами Литвы (NKVC) Вилмантас Виткаускас заявил LRT, что по зафиксированным параметрам объект, скорее всего, был беспилотником. При этом расследование продолжается, а точно определить тип объекта только по данным радаров невозможно. По словам Виткаускаса, полет объекта также слышали местные жители.

Объект находился в воздушном пространстве Литвы около 20 минут и двигался в направлении Калининградской области. «Достаточное время, чтобы можно было причинить ущерб», — отметил Виткаускас. Литовские власти намерены также выяснить, как на его полет реагировали службы Беларуси и России.

При этом NKVC не исключает, что речь могла идти о дроне контрабандистов. По словам Виткаускаса, только за сентябрь в Литве зафиксировали 22 беспилотных объекта, которые могли использоваться для контрабанды. Из-за неблагоприятного направления ветра для запуска воздушных шаров контрабандисты могут использовать беспилотники.

Прямой угрозы жителям и объектам инфраструктуры Литвы военные не выявили. Точный тип аппарата и его происхождение пока не установлены.

Около 13:00 по местному времени в Вильнюсе, Вильнюсском, Тракайском и Электренском районах объявили желтый уровень воздушной опасности из-за еще одного возможного беспилотника. Для проверки объекта подняли истребители миссии воздушной полиции НАТО. Позднее NKVC сообщил, что отметки на радаре оказались стаей птиц. В центре пояснили, что первоначальные радиолокационные отметки птиц и беспилотников могут выглядеть похоже, поэтому потребовалась дополнительная проверка.

Воздушную тревогу отменили примерно через 40 минут. Жителям разрешили покинуть безопасные места и укрытия. Таким образом, дневная тревога не была связана с ночным объектом, который ранее пересек территорию Литвы и ушел в Калининградскую область.

Также ранним утром 13 сентября воздушную тревогу объявляли и в Польше. Жителям шести районов Люблинского воеводства у границы с Украиной разослали предупреждение об угрозе воздушной атаки и призвали направиться в безопасное место. Польские военные поднимали авиацию и приводили в готовность системы ПВО на фоне массированной российской атаки по Украине, в ходе которой беспилотники двигались в том числе в сторону западных областей страны. Позднее тревогу отменили.

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Публикация:«Неопознанный дрон пролетел более 60 км над Литвой и ушел в Калининградскую область. В стране объявляли воздушную тревогу»

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