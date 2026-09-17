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Новости

Россия готовит «гибридные» удары дронами и ракетами по странам НАТО — премьер Польши Дональд Туск

The Insider
Фото: AP/Chancellery of the Prime Minister of Poland

Фото: AP/Chancellery of the Prime Minister of Poland

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия планирует «гибридные» удары дронами и ракетами по странам, которые поддерживают Украину, — включая саму Польшу, входящую в НАТО, передает Bloomberg. Война, по его словам, входит в самую критическую фазу.

Выступая в четверг в парламенте, Туск сказал, что главная цель Кремля сейчас, и это подтверждают собранные разведкой данные, — разрушить экономику и логистику Украины, а ударами по членам НАТО ослабить решимость альянса. Такое развитие событий премьер назвал «наиболее вероятным сценарием». Туск заявил:

«Существует реальный риск того, что дроны или ракеты могут залететь на территорию одной или нескольких стран НАТО на восточном фланге и даже вызвать разрушения».

Официальная версия России, предупредил он, будет сводиться к тому, что «это случайность, и ни у кого нет причин задумываться о какой-либо реакции со стороны НАТО». Премьер добавил:

«Ожидаются продолжительные, очень частые и интенсивные атаки на шесть крупных украинских городов, включая уничтожение складов, всех видов продукции, необходимой для обороны страны, и, как мы очень отчетливо видели в последние недели, железнодорожной инфраструктуры».

Туск выступал за несколько часов до отъезда с визитом в Украину. Его слова прозвучали на фоне усиления Москвой в последнее время ударов по Украине, в том числе по целям вблизи польской границы.

Польша, через которую идет основной поток помощи Украине, за последнее время пережила целую серию подозрительных инцидентов. Среди них — многочисленные кибератаки на коммунальные службы, в частности на инфраструктуру водоснабжения, энергетическую инфраструктуру и больницы, а также повреждение железнодорожной линии между Варшавой и границей с Украиной, которое приписывают российской разведке. В конце июля на востоке Польши упала российская ракета.

В ночь на 16 сентября истребители НАТО сбили над Литвой дрон российского происхождения. Позднее президент страны Гитанас Науседа сообщил, что беспилотник оказался «Герберой» с взрывным устройством на борту, которое обезвредили. По его предварительной оценке, аппарат предназначался для атаки по Украине, но сбился с курса из-за украинских средств радиоэлектронной борьбы, поэтому преднамеренные действия против Литвы Науседа счел маловероятными. Это был первый случай, когда истребители НАТО уничтожили дрон в литовском небе.

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Публикация:«Россия готовит «гибридные» удары дронами и ракетами по странам НАТО — премьер Польши Дональд Туск»

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