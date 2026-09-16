Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.24

EUR

97.3

OIL

105.92

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

264

 

 

 

 

 

Новости

Сбитый в Литве дрон, оказавшийся российской «Герберой», отклонился от курса из-за украинской РЭБ — Науседа

The Insider
Военная полиция у места падения сбитого дрона возле деревни Праткунай, Литва, 15 сентября 2026 года. Фото: армия Литва

Военная полиция у места падения сбитого дрона возле деревни Праткунай, Литва, 15 сентября 2026 года. Фото: армия Литва

Беспилотник, сбитый в ночь на 15 сентября над Литвой, оказался российским дроном типа «Гербера». Об этом президент страны Гитанас Науседа заявил после заседания Государственного совета обороны. По его предварительной оценке, аппарат предназначался для атаки на Украину, но отклонился от курса под воздействием украинских средств радиоэлектронной борьбы. Науседа считает маловероятным, что речь шла о преднамеренных действиях против Литвы, однако электронику дрона еще изучают, чтобы установить его маршрут и обстоятельства полета.

Беспилотник сбили итальянские истребители миссии НАТО, базирующиеся в Шауляе. По предварительным данным литовских властей, он прилетел со стороны Беларуси, после чего жителям Вильнюсского и Каунасского уездов разослали предупреждения о вероятной воздушной опасности. Обломки обнаружили возле деревни Праткунай в Кайшядорском районе. Вечером 15 сентября министр обороны Робертас Каунас подтвердил, что на дроне было взрывное устройство, которое обезвредили. Это первый случай уничтожения беспилотника истребителями НАТО над Литвой.

Обломки сбитого дрона возле деревни Праткунай, Литва, 15 сентября 2026 года

Обломки сбитого дрона возле деревни Праткунай, Литва, 15 сентября 2026 года

Армия Литвы

Науседа призвал ускорить внедрение средств борьбы с дронами, позволяющих обходиться без применения ракет с истребителей. По его словам, Литве нужны в том числе перехватчики малой дальности и возможность обнаруживать угрозы еще над территорией соседних стран: из-за близости Вильнюса к границе времени на реакцию мало. Президент также потребовал внимательнее проверять информацию об угрозах перед ее публикацией и напомнил о случае, когда тревогу вызвали птицы.

Еще один российский беспилотник 14 сентября нашли на балтийском побережье Польши в районе Ярославца. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на польскую прокуратуру, предварительно его идентифицировали как «Герберу-2». Этот аппарат тоже нес боевую часть, которую обезвредили прямо на пляже.

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Сбитый в Литве дрон, оказавшийся российской «Герберой», отклонился от курса из-за украинской РЭБ — Науседа»

Популярное

  1. Ничего святого. Кем на самом деле был Дмитрий Донской, которого пропаганда cделала своим символом
  2. Назад в светлое будущее. Левые возвращаются к власти в Швеции после неудачного эксперимента с правыми реформами
  3. Антилатышские стрелки. Кто в Кремле курирует выборы в Латвии, шпионит под «крышей» посольства в Риге и продвигает «Русский мир»
  4. Ожидание и фатальность. Насколько неотвратима новая волна мобилизации и чего Путин (не) сможет этим добиться
  5. Воду выпили ИИ. Как пресная вода стала одним из главных ресурсов цифровой экономики

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте