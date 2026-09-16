Сбитый в Литве дрон, оказавшийся российской «Герберой», отклонился от курса из-за украинской РЭБ — Науседа

Беспилотник, сбитый в ночь на 15 сентября над Литвой, оказался российским дроном типа «Гербера». Об этом президент страны Гитанас Науседа заявил после заседания Государственного совета обороны. По его предварительной оценке, аппарат предназначался для атаки на Украину, но отклонился от курса под воздействием украинских средств радиоэлектронной борьбы. Науседа считает маловероятным, что речь шла о преднамеренных действиях против Литвы, однако электронику дрона еще изучают, чтобы установить его маршрут и обстоятельства полета.

Беспилотник сбили итальянские истребители миссии НАТО, базирующиеся в Шауляе. По предварительным данным литовских властей, он прилетел со стороны Беларуси, после чего жителям Вильнюсского и Каунасского уездов разослали предупреждения о вероятной воздушной опасности. Обломки обнаружили возле деревни Праткунай в Кайшядорском районе. Вечером 15 сентября министр обороны Робертас Каунас подтвердил, что на дроне было взрывное устройство, которое обезвредили. Это первый случай уничтожения беспилотника истребителями НАТО над Литвой.