ЕС планирует создать механизм реагирования на гибридные атаки по аналогии с 4 статьей НАТО. «Этот протокол — тревожная кнопка» — политолог

Министры обороны стран Евросоюза обсудили создание механизма экстренных консультаций из-за роста гибридных угроз со стороны России. Об этом рассказала глава европейской дипломатии Кая Каллас. Как уточнило издание Politico, речь идет о введении чрезвычайного протокола безопасности (emergency security protocol) по аналогии с 4 статьей договора НАТО. Эксперт по политике ЕС Петар Танев пояснил The Insider, что необходимость в подобном механизме возникла из-за участившихся провокаций в Европе со стороны РФ, а Евросоюзу нужна своя «тревожная кнопка».

Как отметила Каллас, Россия увеличивает количество диверсий в ЕС, нарушает воздушное пространство союза и устраивает другие провокации, что требует от Евросоюза быстрой реакции. Она подчеркнула, что на состоявшемся 28 сентября заседании министров обороны стран ЕС впервые предметно обсуждалась идея запуска механизма срочных консультаций, в рамках которого союзники могли бы скоординировать ответные действия на ту или иную угрозу. По ее словам, чрезвычайный протокол безопасности должен позволить ЕС оперативнее реагировать на гибридные атаки России и дополнить существующий аналогичный механизм в рамках НАТО.

Издание Politico отмечает, что ранее введение подобного протокола поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая охарактеризовала его как «собственную версию» статьи 4 договора НАТО для Европы. Статья 4 Североатлантического договора позволяет любому члену альянса созвать немедленные консультации с союзниками, если есть подозрение, что его безопасность под угрозой. По словам Каллас, механизм должен распространиться на любые действия, «находящиеся ниже порога вооруженной агрессии».

Как пояснил The Insider эксперт по политике ЕС Петар Танев, на фоне роста гибридных угроз со стороны России в Евросоюзе возникла потребность в дополнительном механизме, который бы позволил быстро и скоординированно реагировать на провокации в Европе, поскольку существующих в рамках НАТО процедур ЕС уже недостаточно.

«Скорость принятия решений — тоже часть нашей обороны. Дроны над Польшей и Румынией, сбитый беспилотник в Литве, российские провокации в Балтийском регионе — всё это требует более решительной реакции. На мой взгляд, Москва проверяет нашу готовность защищаться и действовать вместе. Мы должны всерьез готовиться к риску дальнейшей эскалации, особенно в Балтийском регионе. Европе нужны заранее согласованные действия и возможность быстро прийти на помощь стране, столкнувшейся с угрозой. Именно здесь я вижу прямую связь с Европейским советом безопасности — предложением, которое мы разрабатывали и продвигали вместе с евродепутатом Сергеем Лагодинским. Протокол можно сравнить с тревожной кнопкой: одна страна сообщает об угрозе, остальные собираются для совместного ответа. Это также могло бы обеспечивать постоянную политическую координацию с участием Великобритании, Украины и других партнеров в тесной связи с НАТО».

Дискуссии в ЕС о необходимости скоординированной реакции на гибридные атаки усилились после инцидента в Германии, где в начале августа в аэропорту Лейпцига был обнаружен дрон с детонатором рядом с украинским транспортным самолетом. Берлин обвинил Москву в организации атаки. В середине сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия планирует «гибридные» удары дронами и ракетами по странам, которые поддерживают Украину, — включая саму Польшу, входящую в НАТО.