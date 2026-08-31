Шрифт «Яндекса» и славянский Оруэлл. The Insider нашел русский след у группы, взявшей ответственность за попытку поджога завода в Словакии

The Insider обнаружил несколько новых признаков российского происхождения у малоизвестной «антивоенной» группы Global Citizens Against War 1984 (GCAW1984), взявшей на себя ответственность за подготовку поджога завода украинского производителя беспилотников Skyeton в Словакии.
Сама GCAW1984 позиционирует себя как международное антивоенное движение, не связанное с каким-либо государством и выступающее против милитаризации, независимо от страны. Предприятия, производящие оружие для зон конфликтов, группа назвала «законными целями» и пригрозила новыми диверсиями. Группа также намекнула на возможность атаки будущего ракетного производства американо-израильской компании Covenant в Германии.
Первый русскоязычный след обнаружился в Instagram GCAW1984. Аккаунт группы ведется на английском языке, однако две сохраненные подборки сторис (Highlights) получили одинаковое русское название — «Актуальное». The Insider проверил их с интерфейсом Instagram на английском языке: надпись осталась русской. Названия Highlights задаются автоматически либо непосредственно владельцем аккаунта и не меняются вместе с языком интерфейса приложения. Таким образом, слово «Актуальное» было введено тем, кто управлял аккаунтом на русском языке.
Еще несколько следов сохранились в исходном коде сайта организации. Он создан при помощи конструктора Hostinger AI Builder — соответствующая отметка generator: Hostinger AI Builder содержится в коде страницы. Судя по коду, при создании сайта использовался готовый шаблон, который не был полностью переделан под GCAW1984. В его конфигурации сохранилось название шаблона bulletin.
Необычная деталь обнаружилась в оформлении текста. Основной шрифт страницы — Poppins, однако внутри размещенной на сайте цитаты из романа Джорджа Оруэлла «1984» у небольшого фрагмента сохранилось другое форматирование: font-family: "YS Text", -apple-system, BlinkMacSystemFont, Arial, Helvetica, "Arial Unicode MS", sans-serif.
YS Text — фирменный шрифт «Яндекса». Поскольку этот шрифт не используется в оформлении остального сайта GCAW1984 и появляется лишь внутри отдельного текстового фрагмента, он мог попасть в редактор вместе со скопированным из другого источника форматированием.
На возможный русскоязычный источник, однако, указывает и сама цитата Оруэлла. Хотя «1984» был написан на английском, GCAW1984 использует не оригинальную английскую формулировку.
У Оруэлла фраза выглядит так:
Being in a minority, even a minority of one, did not make you mad.
На сайте GCAW1984:
Just because you're in the minority, or even in the singular, doesn't mean you're crazy.
Выражение in the singular существует в английском языке, однако обычно употребляется в грамматическом значении — например, когда речь идет об употреблении слова в единственном числе. Формулировка even in the singular применительно к человеку выглядит неестественно. Зато она буквально соответствует распространенному русскому переводу того же предложения:
«Если ты в меньшинстве — и даже в единственном числе, — это не значит, что ты безумен».
Например, именно в такой версии ее публикуют портал «Цитаты известных личностей», «Эксмо» и русскоязычные электронные библиотеки.
Авторы GCAW1984, цитируя написанный на английском языке роман на англоязычном сайте, по всей видимости, не взяли английский оригинал, а перевели обратно на английский его русский перевод.
Ранее The Insider анализировал манифест GCAW1984 и письмо, полученное редакцией от человека, представившегося Robert Lewanowski. ИИ-анализ обоих текстов также указывал на многочисленные конструкции, характерные для перевода с русского. Носитель английского языка, которому The Insider показал манифест, предположил, что его автором был носитель одного из восточноевропейских или славянских языков — вероятнее всего, русского или польского.
Несостыковки есть и в биографиях участников организации, опубликованных на сайте, заметило словацкое издание Aktuality.sk. В разделе «Команда» на сайте указаны всего два человека — поляк Robert Lewanowski и серб Stefan Ilić. В частности Lewanowski якобы был призван в польскую армию в 2007 году и прослужил там два года — хотя обязательная военная служба в Польше в тот период составляла девять месяцев.
Авторы сайта также утверждают, что он учился в польской Академии национальной обороны и участвовал в гуманитарных миссиях в Ираке, Йемене, Сирии, Сомали и Южном Судане, однако практически никаких независимых следов такой деятельности The Insider обнаружить не удалось. Сам сайт объясняет это тем, что Lewanowski намеренно «старается не афишировать свою деятельность» и предпочитает «оставаться в тени».
Не менее подробно описана биография Ilić. Согласно сайту, он родился в Нише, потерял мать после бомбардировки города в 1999 году, получил медицинское образование, с 2011 года работал в Сирии и других странах Ближнего Востока «в рамках гуманитарной миссии ООН», затем был анестезиологом в крупной больнице Германии и одновременно окончил факультет политологии в Свободном университете Берлина. В конце 2025 года его якобы уволили за участие в протестах против увеличения военных расходов и «агрессивной политики расширения НАТО на восток», после чего он из-за угроз вернулся в Сербию. Независимых подтверждений этой биографии The Insider также пока не обнаружил.
Интересно, что оба участника названы именами футболистов — польского и сербского. Однако фамилия польского футболиста была всё же немного изменена — из фамилии Lewandowski неизвестные «пацифисты» убрали букву d.