Шрифт «Яндекса» и славянский Оруэлл. The Insider нашел русский след у группы, взявшей ответственность за попытку поджога завода в Словакии

The Insider обнаружил несколько новых признаков российского происхождения у малоизвестной «антивоенной» группы Global Citizens Against War 1984 (GCAW1984), взявшей на себя ответственность за подготовку поджога завода украинского производителя беспилотников Skyeton в Словакии.

Сама GCAW1984 позиционирует себя как международное антивоенное движение, не связанное с каким-либо государством и выступающее против милитаризации, независимо от страны. Предприятия, производящие оружие для зон конфликтов, группа назвала «законными целями» и пригрозила новыми диверсиями. Группа также намекнула на возможность атаки будущего ракетного производства американо-израильской компании Covenant в Германии.

Первый русскоязычный след обнаружился в Instagram GCAW1984. Аккаунт группы ведется на английском языке, однако две сохраненные подборки сторис (Highlights) получили одинаковое русское название — «Актуальное». The Insider проверил их с интерфейсом Instagram на английском языке: надпись осталась русской. Названия Highlights задаются автоматически либо непосредственно владельцем аккаунта и не меняются вместе с языком интерфейса приложения. Таким образом, слово «Актуальное» было введено тем, кто управлял аккаунтом на русском языке.

Еще несколько следов сохранились в исходном коде сайта организации. Он создан при помощи конструктора Hostinger AI Builder — соответствующая отметка generator: Hostinger AI Builder содержится в коде страницы. Судя по коду, при создании сайта использовался готовый шаблон, который не был полностью переделан под GCAW1984. В его конфигурации сохранилось название шаблона bulletin.

Необычная деталь обнаружилась в оформлении текста. Основной шрифт страницы — Poppins, однако внутри размещенной на сайте цитаты из романа Джорджа Оруэлла «1984» у небольшого фрагмента сохранилось другое форматирование: font-family: "YS Text", -apple-system, BlinkMacSystemFont, Arial, Helvetica, "Arial Unicode MS", sans-serif.

YS Text — фирменный шрифт «Яндекса». Поскольку этот шрифт не используется в оформлении остального сайта GCAW1984 и появляется лишь внутри отдельного текстового фрагмента, он мог попасть в редактор вместе со скопированным из другого источника форматированием.

На возможный русскоязычный источник, однако, указывает и сама цитата Оруэлла. Хотя «1984» был написан на английском, GCAW1984 использует не оригинальную английскую формулировку.

У Оруэлла фраза выглядит так:

Being in a minority, even a minority of one, did not make you mad.

На сайте GCAW1984:

Just because you're in the minority, or even in the singular, doesn't mean you're crazy.

Выражение in the singular существует в английском языке, однако обычно употребляется в грамматическом значении — например, когда речь идет об употреблении слова в единственном числе. Формулировка even in the singular применительно к человеку выглядит неестественно. Зато она буквально соответствует распространенному русскому переводу того же предложения:

«Если ты в меньшинстве — и даже в единственном числе, — это не значит, что ты безумен».

Например, именно в такой версии ее публикуют портал «Цитаты известных личностей», «Эксмо» и русскоязычные электронные библиотеки.