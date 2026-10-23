У берегов Румынии затонуло грузовое судно. Власти страны обвинили в инциденте Россию

Судно KHORYV шло из турецкого порта Эрегли, расположенного также на Чёрном море. Его пунктом назначения значился румынский порт Сулина в устье Дуная — это основной судоходный маршрут, который соединяет Чёрное море с украинскими портами на Дунае. В конце сентября KHORYV уже проходил этот маршрут, когда его пунктом назначения был порт Галац — один из важнейших для экспорта украинского зерна.

Президент Румынии Никушор Дан пишет, что судно было подбито дроном. Он назвал инцидент «примером трагических последствий агрессии России против Украины».

За последние несколько недель у берегов Румынии и соседней Болгарии были атакованы по меньшей мере шесть гражданских судов. На этом фоне Румыния предложила создать черноморским странам НАТО совместное командование для защиты от дронов. На этой неделе пресс-секретарь альянса Эллисон Харт сообщила, что НАТО усилит группировку морских патрульных самолетов и беспилотников в регионе.