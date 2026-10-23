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Новости

У берегов Румынии затонуло грузовое судно. Власти страны обвинили в инциденте Россию

The Insider
Фото: maigov / YouTube

Фото: maigov / YouTube

Грузовое судно KHORYV (IMO: 8138712) перевернулось и затонуло у берегов Румынии утром 23 октября. Об этом сообщают пресс-служба МВД страны и местные СМИ. Президент Румынии Никушор Дан назвал виновной Россию. 

Пожар на судне начался утром: около 10 утра по местному времени береговая охрана получила сообщение о пожаре. Судно в этот момент находилось примерно в 13 морских милях (около 24 км) от порта Констанца. 

На карте сервиса Starboard Maritime Intelligence видно, что к судну направились несколько спасательных судов и судов береговой охраны. 

Starboard Maritime Intelligence / The Insider

Starboard Maritime Intelligence / The Insider

Starboard Maritime Intelligence / The Insider
Starboard Maritime Intelligence / The Insider

На борту в момент пожара находились 13 человек. Девять из них подобрало другое коммерческое судно, которое было в окрестностях (по всей видимости, норвежский SARTOR). Один человек погиб, трое до сих пор числятся пропавшими без вести. 

Судно KHORYV шло из турецкого порта Эрегли, расположенного также на Чёрном море. Его пунктом назначения значился румынский порт Сулина в устье Дуная — это основной судоходный маршрут, который соединяет Чёрное море с украинскими портами на Дунае. В конце сентября KHORYV уже проходил этот маршрут, когда его пунктом назначения был порт Галац — один из важнейших для экспорта украинского зерна.  

Президент Румынии Никушор Дан пишет, что судно было подбито дроном. Он назвал инцидент «примером трагических последствий агрессии России против Украины». 

За последние несколько недель у берегов Румынии и соседней Болгарии были атакованы по меньшей мере шесть гражданских судов. На этом фоне Румыния предложила создать черноморским странам НАТО совместное командование для защиты от дронов. На этой неделе пресс-секретарь альянса Эллисон Харт сообщила, что НАТО усилит группировку морских патрульных самолетов и беспилотников в регионе. 

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Публикация:«У берегов Румынии затонуло грузовое судно. Власти страны обвинили в инциденте Россию»

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