Россия получила 110 тысяч швейцарских снайперских патронов в обход санкций — NZZ. The Insider установил их получателей

Россия получила как минимум 110 тысяч высокоточных патронов швейцарского производства после начала полномасштабного вторжения в Украину, несмотря на действующий с 2014 года запрет на поставки швейцарских боеприпасов в РФ. Как выяснила швейцарская газета NZZ am Sonntag, патроны производства Ruag Ammotec, предназначенные для снайперских винтовок, попали в Россию через Словению и Кыргызстан. The Insider установил, что получателями боеприпасов были российские оружейные компании «Варяг» и «Хантер Ру», а также обнаружил документы на еще одну партию из 10,4 тысячи винтовочных патронов того же швейцарского производителя.

Журналисты NZZ обнаружили в реестре Росаккредитации документы на две партии швейцарских боеприпасов. Первая, включавшая 60 тысяч патронов, была зарегистрирована 30 декабря 2022 года, вторая, из 50 тысяч патронов, — 5 апреля 2023-го. В обоих случаях производителем была указана компания Ruag Ammotec AG из швейцарского города Тун.

Как установил The Insider, получателем первой партии была московская компания «Варяг», второй — компания «Хантер Ру». «Варяг» ввез 60 тысяч патронов калибра .338 Lapua Magnum с пулями HPBT массой 250 гран (16,2 г), а «Хантер Ру» — 50 тысяч патронов калибра .308 Winchester с пулями массой 168 гран (10,9 г). The Insider также обнаружил документы на третью партию швейцарских боеприпасов: еще 5 марта 2022 года петербургская компания «Левша Групп» получила сертификат соответствия на 10,4 тысячи патронов Ruag Ammotec AG калибра .223 Remington.

Российские импортеры задекларировали обе обнаруженные NZZ партии как предназначенные для гражданского использования. Однако боеприпасы этих калибров используются преимущественно снайперами. Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO), отвечающий за контроль экспорта вооружений и соблюдение санкций, подтвердил газете, что указанные в российских документах боеприпасы относятся к продукции военного назначения.

До лета 2022 года завод в Туне принадлежал швейцарской государственной оборонной компании Ruag, затем его приобрел итальянский оружейный холдинг Beretta. Сейчас предприятие работает под названием SwissP Defence и рекламирует патроны, оказавшиеся в России, под слоганом «Выбор снайпера».

Как швейцарские патроны попали в Россию

По данным NZZ, боеприпасы из Швейцарии первоначально были легально экспортированы в Словению. Разрешение на поставку выдал SECO. Покупателем выступил словенский торговец оружием Гашпер Хейбал, который заверил швейцарскую сторону, что патроны останутся на территории Словении.

Однако документы Министерства обороны Словении, с которыми ознакомились журналисты, свидетельствуют, что Хейбал, по всей видимости, перепродал боеприпасы двум компаниям из Кыргызстана, специализирующимся на продаже товаров для охоты. Кыргызстан входит в Евразийский экономический союз, что облегчает дальнейшие поставки товаров в Россию. NZZ не раскрывает названия российских получателей патронов, но отмечает, что обе компании ранее фигурировали в историях с незаконным ввозом в Россию западных снайперских винтовок.

Хейбал уже становился фигурантом расследования Politico в 2023 году. Издание обнаружило, что его компания Valerian фигурировала в российских документах на поставки сотен тысяч патронов для винтовок Orsis. В том же расследовании журналисты установили, что наемники ЧВК Вагнера использовали в Украине американские снайперские патроны. Тогда Хейбал отрицал поставки боеприпасов в Россию. На запросы NZZ он не ответил.

В публикации от 7 октября 2024 года российский провоенный Telegram-канал «Большой Панда» разместил фотографию упаковки швейцарских патронов SWISS P Target калибра .308 Winchester. Автор канала рассказал, что боеприпасы российским военным выдала служба ракетно-артиллерийского вооружения, и отметил их высокую точность. Калибр патронов и масса пули совпадают с указанными в сертификате на партию из 50 тысяч швейцарских патронов, полученную компанией «Хантер Ру» в 2023 году.

В отредактированном посте блогер также утверждает, что такие патроны продавались в российских оружейных магазинах до 2014 года. При этом документальных подтверждений того, что полученные военными боеприпасы были ввезены в Россию до введения санкций, он не приводит.

В SwissP Defence заявили, что компания никогда не экспортировала боеприпасы в страны, находящиеся под санкциями, и оказывает содействие властям. В SECO сообщили, что проверяют полученную информацию. По данным источников NZZ, швейцарские власти уже запретили поставки компании, через которую Хейбал закупал патроны. Сам он больше не работает в этой компании.

The Insider ранее выявлял поставки патронов Ruag в Россию

В октябре 2025 года The Insider в рамках совместного с канадским изданием Global News расследования о поставках снайперских винтовок Cadex установил, что швейцарские патроны Ruag Ammotec AG импортировала московская оружейная компания «Варяг». За первые два года полномасштабной войны она ввезла в Россию 501 единицу огнестрельного оружия и 141 тысячу патронов различных производителей, в том числе боеприпасы для дальнобойных снайперских винтовок.

The Insider также расследовал поставки оружия и боеприпасов холдинга Beretta в Россию. Итальянский производитель сохранил прямое присутствие на российском рынке через совместное предприятие с оружейным бизнесменом Михаилом Хубутией — компанию «Русский Орел». В частности, связанная с Хубутией группа компаний «Охотник» после начала войны импортировала сотни тысяч патронов производства европейских предприятий Beretta, включая заводы Ruag Ammotec в Германии, Швеции и Венгрии.

В сентябре 2026 года The Insider выяснил, что российские снайперы продолжают получать патроны и компоненты боеприпасов западного производства. После серии расследований о контрабанде европейского оружия Росаккредитация прекратила публиковать декларации по ряду таможенных кодов, однако новые поставки подтверждаются публикациями российских военных, оружейных магазинов и объявлениями на профильных форумах.

Расследование NZZ вышло за две недели до референдума в Швейцарии, назначенного на 29 ноября. На нем гражданам предстоит проголосовать по вопросу смягчения законодательства об экспорте вооружений. Противники изменений предупреждают, что упрощение правил реэкспорта швейцарского оружия в третьи страны ослабит контроль за тем, в чьих руках оно в конечном итоге оказывается.