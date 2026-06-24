Президент Beretta Holding Пьетро Гуссальи Беретта на протяжении 2022 года входил в состав правления компании «Русский Орел», выяснил The Insider. На протяжении указанного года «Русский Орел» импортировал в Россию 3919 единиц оружия, произведенных заводами европейского холдинга. Основным собственником российской фирмы был и остается Beretta Holding. Новые документы показывают, что холдинг не только владел, но и мог управлять российской компанией, которая в обход санкций получила тысячи единиц оружия производства Beretta после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Бóльшая часть импортированного оружия представляла собой охотничьи ружья, однако помимо них в Россию ввезли сотни снайперских винтовок и армейских дробовиков. Не позднее 2025 года российские войска начали использовать дробовики Benelli для борьбы с FPV-дронами. Снайперские винтовки Tikka и Sako, которые производит финский завод Beretta Holding, также активно используются российскими стрелками.

В феврале 2024 года The Insider и IrpiMedia выпустили совместное расследование о том, что европейский оружейный холдинг Beretta владеет крупным российским импортером оружия ООО «Русский Орел». Впоследствии США внесли российскую «дочку» Beretta в санкционный список и арестовали двух посредников, поставлявших оружие через Кыргызстан. Вопреки этому, ни в самой Италии, ни в Европейском Союзе так и не начали расследование фактов контрабанды. Когда на парламентских слушаниях в феврале 2026 года президента Beretta спросили о контрабанде оружия в Россию, заседание было закрыто.

Одновременно с этим компании российского делового партнера Beretta Михаила Хубутии продолжают получать оружие холдинга. Последняя известная партия была оформлена в апреле 2026 года.

Производство, владение, управление

Согласно отчету о корпоративном управлении и структуре собственности за 2022 год, CEO Beretta Holding Пьетро Гуссалли Беретта на протяжении указанного года занимал руководящие посты еще в девятнадцати организациях. Одной из этих компаний было ООО «Русский Орел». Это российский импортер оружия, 57-процентной долей в капитале которого до сих пор владеет Beretta Holding.