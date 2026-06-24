Президент Beretta входил в правление российского импортера оружия после начала войны с Украиной. Поставляемые ружья используют МО РФ и ФСО

Президент Beretta Holding Пьетро Гуссальи Беретта на протяжении 2022 года входил в состав правления компании «Русский Орел», выяснил The Insider. На протяжении указанного года «Русский Орел» импортировал в Россию 3919 единиц оружия, произведенных заводами европейского холдинга. Основным собственником российской фирмы был и остается Beretta Holding. Новые документы показывают, что холдинг не только владел, но и мог управлять российской компанией, которая в обход санкций получила тысячи единиц оружия производства Beretta после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Бóльшая часть импортированного оружия представляла собой охотничьи ружья, однако помимо них в Россию ввезли сотни снайперских винтовок и армейских дробовиков. Не позднее 2025 года российские войска начали использовать дробовики Benelli для борьбы с FPV-дронами. Снайперские винтовки Tikka и Sako, которые производит финский завод Beretta Holding, также активно используются российскими стрелками.
В феврале 2024 года The Insider и IrpiMedia выпустили совместное расследование о том, что европейский оружейный холдинг Beretta владеет крупным российским импортером оружия ООО «Русский Орел». Впоследствии США внесли российскую «дочку» Beretta в санкционный список и арестовали двух посредников, поставлявших оружие через Кыргызстан. Вопреки этому, ни в самой Италии, ни в Европейском Союзе так и не начали расследование фактов контрабанды. Когда на парламентских слушаниях в феврале 2026 года президента Beretta спросили о контрабанде оружия в Россию, заседание было закрыто.
Одновременно с этим компании российского делового партнера Beretta Михаила Хубутии продолжают получать оружие холдинга. Последняя известная партия была оформлена в апреле 2026 года.
Производство, владение, управление
Согласно отчету о корпоративном управлении и структуре собственности за 2022 год, CEO Beretta Holding Пьетро Гуссалли Беретта на протяжении указанного года занимал руководящие посты еще в девятнадцати организациях. Одной из этих компаний было ООО «Русский Орел». Это российский импортер оружия, 57-процентной долей в капитале которого до сих пор владеет Beretta Holding.
Из совокупности документов следует, что на протяжении 2022 года российская компания управлялась при участии главы Beretta Holding, а также получала произведенное холдингом оружие. С марта по сентябрь 2022 года «Русский Орел» импортировал в Россию 3919 единиц оружия производства итальянских Benelli Armi S.p.A., Fabbrica D’Armi Pietro Beretta S.P.A и турецкой Stoeger Silah Sanayi A.S., также входящей в холдинг Beretta.
Хотя бóльшая часть полученных стволов относится к охотничьим гладкоствольным ружьям, более тысячи единиц может использоваться как гражданскими, так и военными стрелками. Согласно данным Росаккредитации, «Русский Орел» импортировал 1164 винтовок с болтовым перезаряжанием Franchi Horizon калибров .308 Win и .30-06 Springfield. Эти калибры изначально были разработаны для армии, но впоследствии стали использоваться и гражданскими стрелками.
Всего российские импортеры оружия с марта 2022-го по февраль 2024 года включительно зарегистрировали как минимум 15 337 стволов производства западных компаний. Почти 40% этого оружия (6064 единицы) было произведено заводами, входящими в холдинг Beretta: Benelli Armi, Fabbrica D’Armi Pietro Beretta, Beretta Benelli Iberica, Sako Limited и Stoeger Silah Sanayi. После выхода расследования The Insider и IRPI Media о контрабанде европейского оружия Росаккредитация прекратила публиковать данные по ряду кодов ТН ВЭД, поэтому точные данные за более поздний период остаются недоступными.
Benelli и Tikka в российской армии
На протяжении февраля–августа 2022 года «Русский Орел» также импортировал сотни полуавтоматических ружей Benelli: 173 ствола модели M2, 35 — модели M3 и 120 стволов модели M4. Эти дробовики широко используются войсками и силовыми подразделениями по всему миру. Модель M4 была создана по заказу Центра Вооружений Армии США и стоит на вооружении армий Великобритании, США и морской пехоты Испании. Как минимум с 2025 года Benelli M4 стали использовать и российские военные. 9–22 ноября 2025 года в парке «Патриот» проходил чемпионат ВС РФ по армейскому тактико-стрелковому многоборью. В каждой из команд один из четырех участников был вооружен гладкоствольным оружием, которое использовал для борьбы с дронами. И некоторые из стрелков предпочли итальянские Benelli отечественным МР 155 концерна «Калашников». Benelli M4 визуально выделяется на фото с соревнований благодаря пистолетной рукояти и характерному телескопическому прикладу.
Опыт борьбы с FPV-дронами при помощи гладкоствольного оружия переняли даже в далекой от фронта ФСО. На параде Победы 9 мая 2026 года можно было увидеть сотрудников спецслужб с гладкоствольными ружьями Benelli M2. Когда комментаторы одного из провоенных блогов интересовались, почему охрана первых лиц страны использует итальянское оружие вместо МР 155 концерна Калашников, прагматичные пользователи отмечали лучшие стрелковые качества импортной продукции.
Совпадение или нет, но несколькими месяцами ранее военное подразделение холдинга Beretta Defense Technologies (BDT) представило новый самозарядный дробовик Drone Guardian для борьбы с дронами. Единственное отличие нового оружия от тех дробовиков, которые использовали российские военные, — наличие голографического прицела, который помогает быстрее захватить цель.
Не менее важно для российских военных оружие другого завода, принадлежащего холдингу, — финского Sako Limited. Это предприятие выпускает охотничье оружие и снайперские винтовки под брендами Sako и Tikka. Финские винтовки современных дальнобойных калибров превосходят по дальности и точности оружие концерна «Калашников», при этом их цена остается более доступной по сравнению с британскими и американскими марками. И Sako, и Tikka востребованы российскими снайперами. На Кубке России по снайпингу, который проходил в Стерлитамаке 24–25 августа 2024 года, можно было увидеть целый ряд стрелков, использующих винтовки двух финских брендов. Помимо российских военных винтовки Sako TRG-22 использует СОБР белорусского МВД.
За время полномасштабного вторжения ООО «Орел» завезло как минимум 136 винтовок производства Sako Limited. Эта фирма принадлежит Илье Хубутии, сыну делового партнера Beretta. Другими крупными импортерами оружия финского завода были ООО «Альянс», «Артемида», «ИталРужье» и «Охотник». Эти компании завезли 397, 48, 76 и 81 винтовок соответственно.
Аресты в США, молчание в Европе
В декабре 2024 года The Insider вместе с Investigace.cz, IRPI Media и vlast.kz описал ряд схем, благодаря которым западное оружие и боеприпасы продолжали поступать в Россию. Реакция контролирующих органов по обе стороны Атлантики на вышедший материал оказалась совершенно различной.
США ввели санкции против российского предприятия Beretta ООО «Русский Орел» в июне 2024 года. В конце января 2025 года ГКНБ Кыргызстана — вероятно, по наводке американских коллег — арестовало члена банды, который завозил в Россию разобранное на части американское огнестрельное оружие. Через несколько дней в США был арестован гражданин Кыргызстана Сергей Жарновников. Его компания ОсОО «Ажы Мамат Компани» поставляла в Россию американские карабины KRISS Vector и Kel-Tec, а также австрийские пистолеты Glock. Еще один сообщник Жарновникова был арестован позднее. 30 марта 2026 года в федеральном суде Бруклина прошел судебный процесс над гражданином Италии Манфредом Грубером. Грубер признал себя виновным в контрабанде боеприпасов на сумму более $540 тысяч.
Следы двух последних лиц ведут к российскому партнеру Beretta Михаилу Хубутии. До полномасштабной войны его фирма «Кольчуга» напрямую сотрудничала с Bignami S.p.a. Манфреда Грубера. А в 2022—2023 годах ООО «Орел» Хубутии-младшего получало от фирмы Жарновникова уже упомянутые пистолеты Glock и карабины KRISS Vector. Казалось бы, реакция европейских контролирующих органов должна была бы быть еще более решительной, чем их американских коллег. Но на деле происходит скорее обратное.
В феврале 2024 года IRPI MMedi направило запросы, включающие в себя тысячи серийных номеров поставленных в Россию единиц оружия. Комитет по финансовой безопасности (CSF) Министерства экономики и финансов Италии, в задачи которого входит «мониторинг функционирования системы предотвращения и противодействия деятельности стран, угрожающих международному миру и безопасности», ответил IrpiMedia, что «не компетентен в вопросах введения эмбарго на поставки оружия». Министерства экономики, иностранных дел и обороны не ответили на запросы редакции.
18 февраля 2026 года года комиссия по безопасности Палаты депутатов Италии проводила заседание, посвященное национальной безопасности и новым угрозам под председательством Антонино Минардо. На вопросы парламентариев отвечали президент Beretta S.p.A. Франко Гуссальли Беретта и генеральный директор Beretta S.p.A. Карло Ферлито. Когда депутат Марко Пеллегрини спросил их о контрабанде оружия холдинга в Россию, те заверили его, что за годы полномасштабной войны в Россию попало не более пятнадцати охотничьих ружей. В ответ на уточняющий вопрос депутата о тысячах единиц оружия, включая снайперские винтовки, председатель фактически закрыл заседание. Ниже приведена стенограмма последних минут:
Марко Пеллегрини: «…я бы никогда не задал этот вопрос, если бы из газетных статей я понял, что количество винтовок ограничено пятнадцатью единицами. Однако я прочитал статью IrpiMedia.eu, в которой говорилось более чем о шести тысячах винтовок и пистолетов, в том числе и о снайперских винтовках, а также более чем о миллионе патронов <производства Beretta Holding, полученных в России в 2022–2023 гг. — The Insider>. Я по-прежнему испытываю любопытство в отношении контроля импортера со стороны Beretta».
Антонио Минардо, председатель: «Спасибо вам. Если нет других просьб о выступлении, я благодарю присутствующих коллег и наших гостей за ответы. <...> Таким образом, я объявляю слушания закрытыми».
Под молчание политиков и контролирующих органов новые партии европейского оружия продолжают поступать в Москву. Данные о последней поставке оружия холдинга относятся к весне 2026 года. 17 марта ООО «Кольчуга» Рафика Етумяна — номинала Михаила Хубутии и партнера Beretta по «Русскому Орлу» — получило 30 карабинов Benelli модели Argo-E калибра .308 Win. и 10 карабинов той же модели .30-06 spring.
В ответ на запрос The Insider представители Beretta Holding заявили, что «отвергают любые попытки исказить позицию нашей группы или подорвать ее репутацию». По словам представителей холдинга, ООО «Русский Орел» «было исключено из консолидированной отчетности, как только это стало возможным с юридической и практической точек зрения», не уточнив дату этого исключения. По утверждению Beretta, все компании группы прекратили коммерческую деятельность с российским рынком. Комментируя сертификаты соответствия, оформленные правительственным ведомством, в Beretta упомянули участившиеся случаи продажи поддельных товаров и публикации сфальсифицированных или вводящих в заблуждение изображений.