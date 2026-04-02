В США арестовали итальянского торговца оружием за контрабанду в Россию американских патронов

30 марта в федеральном суде Бруклина прошел судебный процесс над гражданином Италии Манфредом Грубером. Грубер признал себя виновным в незаконном экспорте боеприпасов на сумму более $540 тысяч. Подконтрольные Груберу компании покупали патроны в США, а затем через Италию экспортировали их в Кыргызстан, откуда переправляли в Россию.
The Insider ранее неоднократно отмечал использование российскими снайперами винтовок и амуниции, произведенных в западных странах, а также писал о масштабных поставках огнестрельного оружия и патронов из США и ЕС в Россию через страны Таможенного союза.
Итальянец в бруклинском суде и американские патроны российских снайперов
В федеральном суде Бруклина Манфред Грубер признался в сговоре с целью нарушения законодательства об экспортном контроле. Как указал прокурор, Грубер использовал подконтрольные ему итальянские компании, чтобы скрыть конечных получателей патронов в России. Посредничество итальянских фирм позволяло оформлять разрешения на экспорт из США, но впоследствии в нарушение лицензий Министерства торговли патроны вместо итальянских магазинов направлялись через Кыргызстан в Россию.
В пресс-релизе суда сказано, что сообщник Грубера по контрабанде — гражданин Кыргызстана Сергей Жарновников. Он ранее был арестован в США и приговорен к 39 месяцам лишения свободы за контрабанду оружия.
В пресс-релизе суда опущены названия компаний, но с высокой степенью вероятности речь идет об оружейном дистрибьюторе Bignami S.p.A., чьим коммерческим директором является Грубер. Об этом пишет, в частности, и газета Washington Tariff & Trade Letter.
Согласно материалам суда, Грубер использовал подставную итальянскую компанию № 2, чтобы приобрести патроны американского производителя из штата Небраска. Американские правоохранители нашли информацию о российском получателе этих патронов в телефоне кыргызстанского посредника: Сергей Жарновников перед поездкой в США сохранил контракт с российской фирмой на своем устройстве. Самым заметным производителем патронов в штате Небраска является Hornady Manufacturing, итальянским дистрибьютором которого и является Bignami.
О контрабанде патронов этой фирмы в 2023 году писало издание Politico Europe. В 2024 The Insider совместно с расследователями из IRPI Media, Investigace и Vlast.kz обнаружил еще нескольких российских получателей этих патронов. В 2022–2024 годах патроны Hornady получали, в частности, российские компании «Арсенал», «Артемида», «Ве-Каса», «Промтехнология» и «Тетис».
Среди российских подразделений такие патроны использовали снайперы ЧВК Вагнера, бригады «Эспаньола» и 155-й бригады морской пехоты. Применение американских патронов российскими военными показывали в эфире Первого канала: 9 декабря 2024 года в прямом эфире был показан фильм «Снайперы. Между ударами сердца». В нем военные из 155-й бригады используют американские винтовки Desert Tech и патроны Hornady, которые можно узнать по характерной черно-красной фирменной упаковке.
В пресс-релизе суда описан еще один эпизод, когда другая итальянская компания Грубера приобрела партию патронов у американского производителя со штаб-квартирой в Теннесси и затем переправила их в Кыргызстан. Вероятно, речь идет о Barrett Firearms Manufacturing из Мурфрисборо, штат Теннесси: патроны ее производства получал московский импортер оружия «Варяг».
В 2016 году на форуме GunsRu итальянскую Bignami рекомендовали в качестве дистрибьютора, через которого можно заказать доставку в Россию немецкого карабина Merkel. До начала полномасштабного вторжения Bignami напрямую экспортировала продукцию компании «Кольчуга» оружейного барона Михаила Хубутии.
Посредник в Кыргызстане
Выйти на след Грубера американским правоохранителям помог арест его сообщника из Кыргызстана Сергея Жарновникова. Его арестовали в феврале 2025 года, когда он приехал на американскую выставку стрелкового оружия Shot Show. В телефоне Жарновникова нашли переписку с Грубером, в которой последний обсуждал способы оформления контрабанды, чтобы избежать внимания контролирующих органов. Например, партию в 100 тысяч патронов предлагалось разделить на менее крупные заказы, которые итальянская фирма отправила бы клиенту из Армении.
Сам Жарновников в январе 2026 года был приговорен к 39 месяцам лишения свободы. Среди доказанных эпизодов нарушений закона об экспортном контроле была контрабанда полуавтоматических карабинов производства американской компании из Чесапика в Вирджинии на $900 тысяч. Анализ The Insider показал, что речь шла об американских карабинах Kriss Vector. Их таможенную очистку в Кыргызстане провела ОсОО «Ажы Мамат Компани», принадлежащая Жарновникову, а в России это оружие получило ООО «Орел» из группы компаний Михаила Хубутии. Позднее сотрудники «Орла» даже выложили промофото американских карабинов в социальные сети.
Вышеупомянутые ООО «Кольчуга» и ООО «Орел» входят в группу компаний оружейного барона Михаила Хубутии. Его крупнейшим зарубежным партнером до 2022 года официально являлся холдинг Beretta. Beretta остается партнером Хубутии по ООО «Русский Орел» и до сих пор владеет 57% в капитале этого оружейного импортера.
После расследования The Insider и партнерских медиа США в июне 2024 внесли дочернюю компанию Beretta в России в санкционный список. Сейчас итальянский посредник, работавший с компаниями Хубутии, оказался за решеткой в США. Вопреки работе американских органов, ни итальянские, ни европейские власти публично не сообщали о начале расследования в этой сфере.