В США арестовали итальянского торговца оружием за контрабанду в Россию американских патронов

30 марта в федеральном суде Бруклина прошел судебный процесс над гражданином Италии Манфредом Грубером. Грубер признал себя виновным в незаконном экспорте боеприпасов на сумму более $540 тысяч. Подконтрольные Груберу компании покупали патроны в США, а затем через Италию экспортировали их в Кыргызстан, откуда переправляли в Россию.

The Insider ранее неоднократно отмечал использование российскими снайперами винтовок и амуниции, произведенных в западных странах, а также писал о масштабных поставках огнестрельного оружия и патронов из США и ЕС в Россию через страны Таможенного союза.

Итальянец в бруклинском суде и американские патроны российских снайперов

В федеральном суде Бруклина Манфред Грубер признался в сговоре с целью нарушения законодательства об экспортном контроле. Как указал прокурор, Грубер использовал подконтрольные ему итальянские компании, чтобы скрыть конечных получателей патронов в России. Посредничество итальянских фирм позволяло оформлять разрешения на экспорт из США, но впоследствии в нарушение лицензий Министерства торговли патроны вместо итальянских магазинов направлялись через Кыргызстан в Россию.

В пресс-релизе суда сказано, что сообщник Грубера по контрабанде — гражданин Кыргызстана Сергей Жарновников. Он ранее был арестован в США и приговорен к 39 месяцам лишения свободы за контрабанду оружия.

В пресс-релизе суда опущены названия компаний, но с высокой степенью вероятности речь идет об оружейном дистрибьюторе Bignami S.p.A., чьим коммерческим директором является Грубер. Об этом пишет, в частности, и газета Washington Tariff & Trade Letter.

Согласно материалам суда, Грубер использовал подставную итальянскую компанию № 2, чтобы приобрести патроны американского производителя из штата Небраска. Американские правоохранители нашли информацию о российском получателе этих патронов в телефоне кыргызстанского посредника: Сергей Жарновников перед поездкой в США сохранил контракт с российской фирмой на своем устройстве. Самым заметным производителем патронов в штате Небраска является Hornady Manufacturing, итальянским дистрибьютором которого и является Bignami.

О контрабанде патронов этой фирмы в 2023 году писало издание Politico Europe. В 2024 The Insider совместно с расследователями из IRPI Media, Investigace и Vlast.kz обнаружил еще нескольких российских получателей этих патронов. В 2022–2024 годах патроны Hornady получали, в частности, российские компании «Арсенал», «Артемида», «Ве-Каса», «Промтехнология» и «Тетис».

Среди российских подразделений такие патроны использовали снайперы ЧВК Вагнера, бригады «Эспаньола» и 155-й бригады морской пехоты. Применение американских патронов российскими военными показывали в эфире Первого канала: 9 декабря 2024 года в прямом эфире был показан фильм «Снайперы. Между ударами сердца». В нем военные из 155-й бригады используют американские винтовки Desert Tech и патроны Hornady, которые можно узнать по характерной черно-красной фирменной упаковке.