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Дроны ударили по торговому судну у берегов Болгарии. С октября БПЛА атаковали 14 судов у побережья стран НАТО, 5 из них — за последние 4 дня

The Insider
Фото: БНТ

Фото: БНТ

Грузовое судно BETUL 8 в понедельник, 16 ноября, потерпело крушение у побережья Болгарии. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Специализированный портал maritime.bg отметил, что судно было атаковано дронами. Одновременно с этим министр обороны Румынии Штефан-Раду Опря рассказал, что румынские Военно-морские силы (ВМС) начали операцию по нейтрализации двух морских беспилотников, дрейфующих в Черном море.

У берегов Болгарии затонуло торговое судно BETUL 8. Из данных сервиса Starboard Maritime Intelligence, изученных The Insider, следует, что судно (IMO: 8817198) ходит под флагом Сомали и принадлежит компании OPTIMUS MARINE LTD, зарегистрированной на Маршалловых островах.

BETUL 8 подало сигнал бедствия в 9:15 утра по местному времени. Экипаж сообщил, что судно находится примерно в 40 морских милях к юго-востоку от мыса Калиакра. Минтранспорта республики отметило, что к месту инцидента отправились четыре корабля Черноморской противоминной военно-морской группы: два болгарских, один румынский и один турецкий. К операции присоединились Военно-воздушные силы (ВВС) Болгарии. БНТ подчеркивает, что судно следовало из румынской Тулчи в Египет и перевозило три тонны пшеницы.

14 ноября у берегов Румынии были атакованы три торговых судна, следовавших в Молдову. За день до этого беспилотник ударил по другому торговому судну — Larissa 1, также у румынского побережья. Таким образом, с начала октября у побережья стран НАТО — Болгарии и Румынии — беспилотники атаковали как минимум 14 торговых судов.

Одновременно с сообщениями об ударе по BETUL 8 министр обороны Румынии Штефан-Раду Опря рассказал в Facebook о проведении ВМС Румынии операции по нейтрализации дронов, дрейфующих в Черном море. Один из беспилотников был обнаружен в районе села Сфынту-Георге, где беспилотник 13 ноября как раз и нанес удар по судну Larissa 1.

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Публикация:«Дроны ударили по торговому судну у берегов Болгарии. С октября БПЛА атаковали 14 судов у побережья стран НАТО, 5 из них — за последние 4 дня»

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