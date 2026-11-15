Дроны атаковали три судна у берегов Румынии. Все они направлялись в Молдову

Три торговых судна подверглись атакам беспилотников в Черном море у румынского судоходного канала Сулина вечером 14 ноября. Об этом сообщил премьер-министр Румынии Лука Никулеску. Как выяснил The Insider, все три судна направлялись в молдавский порт Джурджулешты. Один из танкеров, который должен был загрузить в Молдове 6500 тонн подсолнечного масла, через полтора часа после атаки изменил пункт назначения и направился в Грецию.

По данным Минобороны Румынии, первым около 21:10 по местному времени 14 ноября был атакован танкер EVIAPETROL V (IMO: 9358503) под флагом Греции. Судно находилось примерно в 7,4 км от Сулины. Спустя 35 минут беспилотник поразил сухогруз MARSOL (IMO: 9109512) под флагом Сент-Китса и Невиса, находившийся примерно в 9,3 км к юго-востоку от канала. Оба судна находились в территориальных водах Румынии.

Позднее румынское Минобороны сообщило об атаке на еще один танкер — ALI NAJAFOV (IMO: 9175195), который также ходит под флагом Сент-Китса и Невиса. В результате ударов возникли пожары, которые экипажам удалось потушить. Никто из моряков не пострадал.

Вечером 14 ноября румынские ВВС дважды поднимали в воздух истребители после того, как военные радары обнаружили воздушные цели в районе устья Дуная. Никулеску назвал атаки на гражданские суда нарушением международного права и связал их с ухудшением ситуации с безопасностью в Черном море из-за продолжающейся войны России против Украины. При этом румынские власти пока не уточнили, кто запустил беспилотники, поразившие три судна.

Утром 15 ноября Минобороны России заявило, что российские военные продолжили нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, якобы задействованным в обеспечении ВСУ. Ведомство отчиталось об ударе по сухогрузу, который, как утверждается, перевозил военные грузы и грузы двойного назначения в Одессу. Позднее российское Минобороны заявило об ударе еще по одному сухогрузу. В обоих случаях ведомство не назвало суда, не указало точное место ударов и не опубликовало видеозаписи атак. Связаны ли эти заявления с атаками на суда у берегов Румынии, неизвестно.

Все три атакованных судна направлялись в Молдову

Согласно данным сервиса отслеживания судов Starboard Maritime Intelligence, которые проанализировал The Insider, танкер EVIAPETROL V вышел из турецкого порта Амбарлы 1 ноября и направился в молдавский порт Джурджулешты. С 13 ноября танкер находился в районе Сулины, где ожидал прохода по каналу, соединяющему Черное море с Дунаем.

В 22:40 по местному времени 14 ноября, через полтора часа после атаки, экипаж танкера изменил заявленный в AIS пункт назначения с Джурджулешт на греческий порт Пирей. После этого EVIAPETROL V покинул район Сулины. К 16:47 15 ноября танкер находился в южной части Черного моря, у берегов Болгарии, и двигался на юго-восток со скоростью 22,2 км/ч.

В Джурджулештах EVIAPETROL V должен был загрузить около 6500 тонн подсолнечного масла. Как сообщила молдавская агропромышленная группа Trans-Oil, в результате атаки танкер получил повреждения и не сможет завершить запланированный рейс. В компании предупредили о возможных задержках экспортных поставок, дополнительных логистических расходах и нарушении сроков исполнения контрактов.

В Trans-Oil отметили, что это уже второй за месяц случай атаки на танкер, направлявшийся в Джурджулешты для загрузки растительного масла. 15 октября в районе Сулины был атакован WINE TRADER.

Сухогруз MARSOL, согласно данным Starboard, утром 14 ноября покинул район румынского порта Констанца и направился к устью Дуная. В качестве пункта назначения экипаж указал Джурджулешты, куда судно должно было прибыть 16 ноября. После атаки сухогруз также ушел из района Сулины на юг. С 01:23 15 ноября он находился практически без движения в нескольких десятках километров к юго-западу от места атаки. Заявленный пункт назначения к 16:44 15 ноября не изменился.

Третий атакованный танкер, ALI NAJAFOV, также вышел из турецкого порта Амбарлы, но на 10 дней позже EVIAPETROL V — 11 ноября. В тот же день экипаж указал, что судно должно прибыть в Джурджулешты 13 ноября в 06:00. Однако к вечеру 13 ноября танкер находился в районе Сулины, где оставался практически неподвижным около суток. Последние доступные в Starboard данные AIS по этому танкеру относятся к 23:00 14 ноября. Что произошло с судном после атаки, пока неизвестно.

Джурджулешты — единственный морской порт Молдовы, расположенный на Дунае вблизи границ с Румынией и Украиной. Через него Молдова в том числе импортирует нефтепродукты и экспортирует сельскохозяйственную продукцию.

С начала октября у берегов стран НАТО атаковали не менее 13 торговых судов

Еще один танкер, направлявшийся в Молдову для загрузки растительного масла, был атакован российскими беспилотниками 15 октября. Речь идет о WINE TRADER (IMO: 8808707) под флагом Сан-Марино. Судно находилось примерно в 24 км от Сулины, за пределами территориальных вод Румынии, но в ее исключительной экономической зоне.

После атаки на WINE TRADER пропали без вести 7 из 12 членов экипажа. В начале ноября на борту танкера, доставленного в болгарский порт Варна, обнаружили человеческие останки, предположительно принадлежащие шести морякам. Минобороны России впоследствии опубликовало видео удара по судну, утверждая, что оно перевозило военные грузы для Украины. Однако, согласно сообщению Морского регистра Сан-Марино, на момент атаки танкер был пустым.