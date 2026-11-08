На танкере, атакованном российскими дронами у берегов Румынии, обнаружили останки шести погибших моряков

На борту танкера WINE TRADER (IMO: 8808707), атакованного российскими беспилотниками 15 октября у берегов Румынии, обнаружили человеческие останки, предположительно принадлежащие шести морякам. Как сообщает болгарский телеканал NOVA со ссылкой на МВД страны, останки нашли во время ремонтных работ в порту Варны, куда поврежденное судно доставили в начале ноября. После атаки семь из 12 членов экипажа числились пропавшими без вести, остальных пятерых удалось спасти.
Прокуратура Варны подтвердила обнаружение сильно поврежденных человеческих останков и назначила ДНК-экспертизы для установления личностей погибших. Официально число жертв пока не установлено. Источник AFP в болгарских правоохранительных органах считает, что останки, вероятнее всего, принадлежат шести людям, однако их состояние не позволяет определить точное количество погибших.
Танкер WINE TRADER под флагом Сан-Марино был атакован утром 15 октября примерно в 24 км от румынского порта Сулина, расположенного у устья Дуная, неподалеку от границы с Украиной. Судно находилось примерно в одной морской миле за пределами территориальных вод Румынии, в ее исключительной экономической зоне. В результате ударов беспилотников на борту начался пожар. Как сообщало Reuters, военный источник в НАТО заявил, что беспилотники, атаковавшие WINE TRADER и еще один танкер в этом районе, были российского происхождения. Президент Румынии Никушор Дан подтвердил факт атак, но не назвал виновную сторону.
Дополнительные доказательства причастности России обнаружило болгарское специализированное издание Maritime.bg. 18 октября Минобороны России опубликовало видео удара по торговому судну, которое, по утверждению ведомства, перевозило военные грузы для Украины в районе Одессы. Журналисты Maritime.bg сопоставили кадры с фотографиями WINE TRADER и обнаружили совпадения в форме корпуса, силуэте и расположении надстроек.
Кроме того, на российском видео виден спасательный катер с красным корпусом. Издание сравнило его со спутниковыми снимками Sentinel-2 от 15 октября и установило, что в районе атакованного танкера действительно находилось румынское спасательное судно Apollo с аналогичной окраской. Совпали также характер облачности и повреждения танкера, зафиксированные румынскими спасательными службами.
Впоследствии представитель компании, управляющей WINE TRADER, Сальвадоре Адорно подтвердил Maritime.bg, что на опубликованных российским Минобороны кадрах изображен именно этот танкер. По его словам, судно атаковали три беспилотника: два попали в жилую надстройку, третий — в палубу. Адорно заявил, что убежден в ответственности России за атаку. Он также сообщил, что среди семерых пропавших моряков был гражданин России, остальные шестеро — граждане Бенина. Личности обнаруженных погибших пока не установлены.
При этом сведений о связи танкера с украинскими военными нет. Согласно сообщению Морского регистра Сан-Марино, WINE TRADER направлялся в Молдову для загрузки растительного масла. На момент атаки судно было пустым. Таким образом, утверждение российского Минобороны о поражении судна, перевозившего военные грузы для Украины, не соответствует известным обстоятельствам рейса WINE TRADER.
23 октября у берегов Румынии затонуло еще одно грузовое судно — KHORYV. По данным румынских властей, оно также подверглось атаке беспилотника. На борту находились 13 человек, девятерых удалось спасти, один погиб, еще трое пропали без вести. Президент Румынии Никушор Дан обвинил в произошедшем Россию, назвав инцидент «примером трагических последствий агрессии России против Украины».
По подсчетам The Insider, с начала октября по 28 октября у берегов Румынии и Болгарии атакам подверглись не менее девяти гражданских судов. На фоне этих инцидентов Румыния предложила создать совместное командование черноморских стран НАТО для защиты от беспилотников. Альянс также объявил об усилении группировки морских патрульных самолетов и беспилотников в Черном море.