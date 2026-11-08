На танкере, атакованном российскими дронами у берегов Румынии, обнаружили останки шести погибших моряков

На борту танкера WINE TRADER (IMO: 8808707), атакованного российскими беспилотниками 15 октября у берегов Румынии, обнаружили человеческие останки, предположительно принадлежащие шести морякам. Как сообщает болгарский телеканал NOVA со ссылкой на МВД страны, останки нашли во время ремонтных работ в порту Варны, куда поврежденное судно доставили в начале ноября. После атаки семь из 12 членов экипажа числились пропавшими без вести, остальных пятерых удалось спасти.

Прокуратура Варны подтвердила обнаружение сильно поврежденных человеческих останков и назначила ДНК-экспертизы для установления личностей погибших. Официально число жертв пока не установлено. Источник AFP в болгарских правоохранительных органах считает, что останки, вероятнее всего, принадлежат шести людям, однако их состояние не позволяет определить точное количество погибших.

Танкер WINE TRADER под флагом Сан-Марино был атакован утром 15 октября примерно в 24 км от румынского порта Сулина, расположенного у устья Дуная, неподалеку от границы с Украиной. Судно находилось примерно в одной морской миле за пределами территориальных вод Румынии, в ее исключительной экономической зоне. В результате ударов беспилотников на борту начался пожар. Как сообщало Reuters, военный источник в НАТО заявил, что беспилотники, атаковавшие WINE TRADER и еще один танкер в этом районе, были российского происхождения. Президент Румынии Никушор Дан подтвердил факт атак, но не назвал виновную сторону.

Дополнительные доказательства причастности России обнаружило болгарское специализированное издание Maritime.bg. 18 октября Минобороны России опубликовало видео удара по торговому судну, которое, по утверждению ведомства, перевозило военные грузы для Украины в районе Одессы. Журналисты Maritime.bg сопоставили кадры с фотографиями WINE TRADER и обнаружили совпадения в форме корпуса, силуэте и расположении надстроек.