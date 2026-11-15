Правительство России упростило размещение объектов защиты от воздушных атак. Ранее ради установки ПВО в Москве вырубали леса и парки

Правительство России упростило размещение объектов защиты от беспилотников и других воздушных угроз на государственной и муниципальной земле. Соответствующее постановление премьер-министр Михаил Мишустин подписал 14 ноября, обратил внимание The Insider. Новый порядок позволит размещать такие объекты в том числе на землях, изначально предназначенных для других целей, без изменения их целевого назначения. Еще в июне российские власти разрешили строить объекты для защиты от воздушных атак без разрешений на вырубку зеленых насаждений. Ранее ради размещения комплексов ПВО в Москве вырубали леса и парки, в том числе на особо охраняемых природных территориях.

Постановление дополняет перечень объектов, которые можно размещать на государственной и муниципальной земле без предоставления земельных участков и установления права ограниченного пользования. В него включены две новые категории: сборно-разборные посадочные площадки для беспилотников и «объекты, задействованные в противодействии беспилотным воздушным судам и иным угрозам с воздуха». Последняя формулировка может охватывать в том числе объекты инфраструктуры противовоздушной обороны (ПВО). При этом требование о сборно-разборной конструкции относится только к посадочным площадкам — для объектов защиты от воздушных угроз такого ограничения в документе нет.

Согласно статье 39.33 Земельного кодекса РФ, с 1 марта 2026 года объекты, включенные в такой перечень, можно размещать независимо от целевого назначения земли и вида ее разрешенного использования. На практике это означает, что для размещения объекта защиты от воздушных атак на государственной земле, предназначенной, например, для сельского хозяйства или отдыха горожан, не потребуется менять ее назначение. Исключение составляют территории, где соответствующая деятельность прямо запрещена.

Проект постановления в октябре подготовил Росреестр по поручению вице-премьера Виталия Савельева от 22 апреля 2026 года. Соисполнителями при разработке документа выступали, в частности, Минобороны, ФСБ, ФСО, Росгвардия, МЧС и Росимущество. В пояснительной записке Росреестр прямо связывал необходимость изменений с войной против Украины. Ведомство указывало, что включение объектов противодействия воздушным угрозам в перечень необходимо для содействия российским вооруженным силам в защите территории страны от воздушных атак.

Постановление было разработано в том числе в связи с принятием в июне 2026 года поправок в закон «Об обороне». Они позволили при строительстве объектов, необходимых для защиты территории России от воздушных атак, не оформлять документы на землю, разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, а также ряд других разрешений и согласований. В частности, закон прямо освобождает от необходимости получать разрешения на вырубку зеленых насаждений при строительстве таких капитальных объектов. Упрощенный порядок распространяется и на создание некапитальных объектов.

Ради размещения ПВО в Москве вырубали леса и парки, а протестующих против вырубок задерживали

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в Москве начали оборудовать новые позиции противовоздушной обороны, в том числе непосредственно в жилых районах. Как выяснил The Insider в марте 2023 года, комплексы С-400 развернули в национальном парке «Лосиный остров» и на опытных полях Тимирязевской сельскохозяйственной академии. В обоих случаях расстояние от военной техники до ближайших жилых домов составляло около 200 метров. В районе Печатники для нужд Минобороны вырубили около 100 гектаров леса в охранной зоне музея-заповедника Коломенское.

Размещение военной техники в «Лосином острове» вызвало возмущение экологов и местных жителей. В ответ на один из запросов администрация национального парка сообщила, что работы проводятся в целях обеспечения национальной безопасности и обороны. Военные эксперты, опрошенные тогда The Insider, предупреждали, что размещение военных объектов рядом с жилыми многоэтажками создает дополнительные риски для жителей.

В мае 2026 года новый конфликт возник в московском Кунцево, где рабочие начали вырубать лес в парке «Москворецкий» у стадиона «Медик». Более ста жителей собрались у места вырубки, требуя остановить работы. Документы и разрешения на вырубку им, по их словам, не показали. Прибывший на место префект Западного административного округа Москвы Алексей Александров заявил протестующим: «Военный объект строится, что вам еще нужно?» После этого полиция начала задерживать участников акции.