В Москве более ста жителей Кунцево вышли против вырубки леса, которую связывают с нуждами Минобороны

RusNews вечером 24 мая сообщил, что у стадиона «Медик» собрались более ста человек. По данным издания, жители требуют объяснить, на каких основаниях вырубают здоровые деревья на особо охраняемой зеленой территории. RusNews также пишет, что на участке нет информационного стенда, полноценных ограждений, часть спецтехники работает без государственных номеров, а полиция отказалась приостанавливать работы, заявив, что документы на строительство проверены.

Местные жители подали коллективное заявление в МВД и собирают подписи против вырубки. Они также утверждают, что за двое суток была полностью вырублена лесополоса и частично уложен асфальт. Минобороны публично не комментировало эти сообщения.