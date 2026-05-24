Новости

Полиция начала задерживать участников протеста против вырубки леса в московском Кунцево. Префект заявил, что там строят «военный объект»

The Insider
Фото: RusNews

В Москве полиция начала задерживать жителей, собравшихся против вырубки леса у стадиона «Медик» в Кунцево. На видео с места видно, как силовики задерживают девушку, снимавшую полицейских на телефон. По словам очевидцев, задержали несколько человек, в том числе тех, кто активнее всего выступал против работ, сообщает RusNews.

Задержания начались после приезда на место префекта Западного административного округа Москвы Алексея Александрова. На видео он говорит жителям: «Военный объект строится, что вам еще нужно?» По его словам, работы должны завершить в ближайшие 7–10 дней. При этом документы и разрешения на вырубку жителям, как они утверждают, так и не показали.

Ранее более ста жителей Кунцево и других районов Москвы 24 мая собрались у стадиона «Медик», требуя остановить вырубку леса на территории парка «Москворецкий». По данным RusNews, жители, рабочие, управа и полиция связывали работы с Минобороны РФ. Минобороны публично не комментировало эти сообщения.

