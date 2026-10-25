Вокруг резиденции Путина на Валдае построили еще 16 башен ПВО — «Радио Свобода». Теперь их более 50, тогда как всю Москву защищают около 100

В радиусе 50 км от резиденции Владимира Путина на Валдае построили еще 16 башен ПВО, сообщает «Радио Свобода». Таким образом, общее число позиций превысило 50. Согласно более ранним подсчетам «Радио Свобода», Москву окружает около 100 башен ПВО, то есть всего вдвое больше, чем путинскую резиденцию.

Новое кольцо из башен ПВО на Валдае проходит через аэродром в Хотилово, которым пользуется Путин, и секретную биолабораторию на острове Лисий (Центр экспериментальной физиологии). На башнях, вероятно, разместят комплексы «Панцирь» или «Тор».

В декабре 2025 года Минобороны РФ заявило, что украинские дроны пытались атаковать резиденцию Путина на Валдае дронами, однако в Киеве отвергли эти обвинения. Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом также обвинил Украину в попытке атаковать его резиденцию в Новгородской области и пообещал пересмотреть позицию в переговорах с Украиной, назвав налет БПЛА «актом гостерроризма». В свою очередь Владимир Зеленский назвал фейком обвинения в атаке на резиденцию Путина. Как заявил президент Украины, отвечая на вопрос The Insider, сообщения об ударе по резиденции «Валдай» направлены на торможение мирного процесса.

В резиденции на Валдае живут также спутница Путина Алина Кабаева и двое их сыновей.